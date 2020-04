Mañalich sobre “nueva normalidad”: “Cuando el Presidente lo mencionó por primera vez produjo gran resistencia en actores políticos”

En una nueva jornada de balance, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a los conceptos -que han estado en la palestra estos últimos días- referentes a una “nueva normalidad” y también al “retorno seguro a las actividades“, en medio de la emergencia que actualmente se vive a causa del coronavirus.

“A mí me parece que es una diferencia semántica o de lenguaje. Cuando nuestro Presidente, dado el entorno político y social que en el cual estamos viviendo, mencionó por primera vez el concepto de ‘nueva normalidad’ produjo una gran resistencia en actores políticos, no entendiendo que en realidad él lo que estaba diciendo es de un término acuñado internacionalmente, no de una cosa que sea ‘made in Chile"”, aclaró.

Sin embargo, “esta resistencia a este concepto instalado por el Gobierno de Chile obliga a un cambio de lenguaje, un cambio semántico, que es el retorno seguro a la ‘nueva normalidad’, que es el término que hemos acuñado para explicitar mejor de lo que estamos hablando cuando decimos que vamos a hacer testeos masivos, que vamos a mantener las vigilancias, que los retornos a las escuelas van a hacer graduales y cada situación hay que acomodarla a la realidad local”, indicó el secretario de Estado.

Finalmente, señaló que “el retorno seguro a distintas actividades es muy distinto en Aysén, donde prácticamente no hay casos, a esta ciudad (Punta Arenas) donde hay un número significativo de casos, y eso implica manejar y pilotear una nave, teniendo en cuenta las variaciones que hay que ir introduciendo en el camino y las flexibilidades necesarias para no estrellarse en un roquerío en este programa de vuelta a la normalidad en una forma segura”, cerró.