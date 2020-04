Novedosa plataforma de arriendos busca ayudar al mercado inmobiliario 

El match perfecto entre una propiedad y su arrendatario ideal es lo que ofrece la nueva plataforma uHomie, que automatizó todo el proceso de alquiler para facilitar cada paso. La iniciativa se hizo necesaria a raíz de la distancia social establecida actualmente por el brote de Covid-19 que afecta al país.

Esta es una herramienta a través de la cual los dueños de vivienda y también los corredores de propiedades podrán arrendar con facilidad, sin pagar las altas comisiones a las que están acostumbrados y de manera automática, sin tener que hacer ningún trámite de manera personal.

Por otra parte, los corredores tienen una serie de beneficios únicos al utilizar la plataforma, automatizando su trabajo. Además, pueden mantener sus clientes en medio del difícil escenario económico que atraviesa el país.

“Queremos abrir el mercado y ser una plataforma que ayude a esas personas a publicar y acceder a herramientas de gestión en una sola plataforma. Los corredores son tremendos profesionales, pero muchas veces no tienen todas las herramientas disponibles para dar ese valor agregado que tanto se necesita en el arriendo. Si ellos quieren firmar el contrato lo pueden hacer, si quieren recibir su pago online también. Es decir no rompemos el vínculo entre él y su cliente, si no más bien lo consolidamos. Hoy el chileno utiliza más del 80% de su tiempo en un smartphone y con uHomie arrendar desde tu smartphone es posible”, explicó José Colina Founder, CEO de la plataforma.

Según indica el especialista, los beneficios de la aplicación son:

Pueden registrar gratis su propiedad en uHomie, a diferencia de otros portales donde se les cobra hasta 2 UF.

Los corredores con uHomie obtienen una evaluación real e inmediata de cada postulante / arrendatario algo que en otra plataforma deben pagar adicionalmente el DICOM.

Destacan su anuncio de forma real, en otros portales se les cobra solo por salir en la web y si no pagas eres puesto en pausa.

Ayudan a mejorar el ecosistema con el ahorro de papeles y realizando todo online.

Pueden permanecer durante 3 meses gratis en la web y luego acceder a planes con precios 50% menores que el mercado.

Cuentan con agendas online sincronizadas con su smartphone, envío de emailing y sistema de SMS.

Cuentan con una plataforma de contratos, donde se pueden firmar éstos y recepcionar pagos.

En el caso de los dueños de viviendas que quieren arrendar su propiedad, éstos pueden publicar gratis, y se les permite gestionar el arriendo de principio a fin con herramientas como una agenda digital sincronizada, evaluación de los arrendatarios, firma de su contrato y recibir su pago online. “Arriendos que en el proceso tradicional demoran entre 2 a 3 semanas, con uHomie el proceso dura 48 horas, ya que eliminamos las manualidades o procesos innecesarios desde lo digital”, agrega el profesional.

Junto con esto, también entrega la posibilidad de recomendar a arrendatarios conocidos, obteniendo un pago al momento de hacerlo y un 3% de la comisión de arriendo.

Para más información puedes ingresar a https://www.uhomie.cl/