Alcalde de Puente Alto: “Me preocupa la necesidad de ayuda financiera del Gobierno para las personas”

El alcalde de Puente Alto, Germán Codina, analizó lo que han sido estos meses de coronavirus en nuestro país. El edil conversó con el Rompecabezas de Agricultura y manifestó su preocupación por la falta de entrega de recursos que comprometió el Gobierno para las personas.

“Esto nos tiene en alerta a todos. Habíamos advertido hace varias semanas que los contagios en Puente Alto se iban a incrementar, nos costó que la autoridad sanitaria entendiera esto y nos aplicara cuarentena, pero sorprendió que solamente dividiera la comuna”, dijo.

En esa línea, Codina aseguró que “también me preocupa la necesidad de ayuda financiera del Gobierno, ellos están generando buenas políticas, en el sentido de ir en ayuda a las personas que más lo necesitan, pero no sirve de nada si eso no funciona”.

“Uno de los temas que hemos planteado es contar con más información, no solamente de las cadenas nacionales, sino que, del estado de la situación del país, la verdad que solamente tenemos la información que sale en la prensa”, agregó.

Sobre la comunicación con la autoridad sanitaria, Codina afirmó que “no nos han dado informaciones para focalizar las acciones, seguimos a la espera que el ministerio pueda abrir la puerta para trabajar en equipo”.

“Vamos a seguir en disposición, pero esperemos que puedan compartir la información, no la queremos publicar, sino que sea referencial para poder aplicar estrategias de prevención”, cerró.