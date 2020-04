Intendente llama a alcaldesa de Antofagasta a ser “consecuente” por críticas tras alza de contagios: “A reuniones no ha asistido”

Este lunes la subsecretaria de Salud Paula Daza confirmó las medidas sanitarias que se están tomando en Mejillones producto de un brote de coronavirus. Entre ellas se detallan: aduana sanitaria, aumento de capacidad de testeo, instalación de residencia sanitaria, plan de sanitización de espacios públicos y entrega de kits de higiene en campamento.

El reporte actualizado, entregado por el gobierno local, señala que la región cuenta con 14 nuevos casos, alcanzando un total de 457 contagiados de coronavirus. En el desglose diario, la comuna de Antofagasta lidera la tabla con 6 nuevos casos, seguido de Calama con 4, María Elena con 1 y Mejillones con 2.

La situación en Mejillones preocupa por el “aumento de casos, especialmente en el campamento Villa Internacional”, lo que ha impulsado un plan diseñado particularmente para la comuna.

Consultado al respecto el Intendente de la región Edgar Blanco en “El Rompecabezas” de Agricultura dijo que “hay que dar tranquilidad a la ciudadanía de que las medidas se están tomando y los recursos en la región están”.

“Lo que está pasando en Mejillones es muy complejo, tenemos un aumento de casos en los últimos días, pero el aumento más importante que tuvimos el día domingo es producto de que incrementamos nosotros la cantidad de exámenes que se están tomando, principalmente porque en Mejillones el foco es en un campamento, donde más de un 70% de los casos se está presentando y tenemos mucha gente que son contactos estrechos que no tiene las condiciones para hacer una cuarentena en los domicilios”, comentó.

“Son tres campamentos juntos, cerca de 2.500 personas”, agregó, “y con este aumento de test lo que pudimos hacer fue abrir una residencia sanitaria para poder trasladar a estas personas y estuvieran en un lugar seguro de manera que el nivel de contagio que era de 1:3 se pueda reducir, y así nosotros brindarles tratamiento, acompañarlos, porque muchos de ellos no presentan síntomas mayores pero sí están con personal de salud, entonces ante cualquier cambio los podemos trasladarlos al hospital”, detalló.

“Además de eso en el fin de semana llegamos con kit sanitarios, instalamos en el campamento una ambulancia para los que tengan síntomas se puedan hacer test, estamos entregando los resultados en 24 horas”, comentó. “Estamos vigilando la situación”, añadió el Intendente.

Es bien distinto lo que usted nos está planteando comparado con lo que nos decía la alcaldesa Karen Rojo la semana pasada, cuando comentaba que en Antofagasta no están las condiciones sanitarias, que hay serios problemas, que hay descoordinación con el Gobierno regional, el Jefe de Zona del Ejército…

– A mí me parece muy bien que la alcaldesa esté preocupada, de hecho hubo un contagiado en su Consejo Regional y ni siquiera se hicieron los 14 días de cuarentena y los trabajadores volvieron a trabajar en una semana. Las medidas hay que aplicarlas en todo sentido y hay que ser súper consecuente y responsable con las cosas que uno dice. Ella hablaba de número de camas…. no sé de dónde tiene la información.

Hablaba de las camas UCI…

– Sí, pero una cosa es una cama UCI y la otra es tener ventiladores mecánicos disponibles. Tenemos más de 100 ventiladores en la región y en ese minuto no se contaba con ninguno de esos. Estamos trayendo ventiladores a través de donaciones. Tenemos 600 ventiladores a nivel nacional que podrían movilizarse dentro del país. Aquí lo importante es tener camas críticas para tener instalarlos. Esas camas críticas las hemos aumentado no solo en el Hospital Regional de Antofagasta con 100 camas más, sino que con 50 camas más en Calama.

Ella dijo específicamente: “Contamos solamente con 48, 50 camas UCI. Vamos a colapsar rápidamente, no tenemos ninguna otra medida que el toque de queda y es una pena que se olviden de las regiones”.

– Hoy día solamente hay más de 100 camas en la ciudad de Antofagasta, considerando el hospital regional y las clínicas privadas que saben que hace tiempo están participando administradas a través del servicio de salud. Además, tenemos ventiladores disponibles.

¿Por qué existe esta distancia tan grande entre los alcaldes y el poder político? El alcalde de Puente Alto también se quejaba que no tenía ninguna información. ¿Por qué? Hay una zanja… esto está mal.

– Estoy de acuerdo y el llamado siempre ha sido trabajar en conjunto. La comunidad lo que menos quiere es que sus autoridades estén con diferencias de información. De hecho nos reunimos dos veces a la semana con los alcaldes para contarles lo que estamos haciendo y recibimos sus preocupaciones e identificamos cuáles son los planes. Lamentablemente la alcaldesa a las últimas tres reuniones no ha asistido. Entonces no podemos trasmitirle de la misma forma que lo hacemos incluso con el alcalde de Ollagüe que se traslada a Calama para participar por videoconferencia de la conversación. No podemos restarnos, estoy de acuerdo, la comunidad necesita respuestas y lo estamos haciendo.