VIDEO | Captan tromba marina en San Nicolás: no alcanzó a llegar a tierra

Durante la tarde de este lunes, varios usuarios de redes sociales captaron un inusual fenómeno ocurrido en la comuna de San Nicolás, en la región de Ñuble.

Se trata del paso de una tromba marina, que fue captada por diversos vecinos del sector, quienes inmediatamente comenzaron a publicar videos a través de la plataforma de Twitter.

El alcalde de la comuna Víctor Toro aseguró que se presentó “una especie de tromba marina que afectó a nuestra zona pero sin llegar al suelo, sin llegar a tierra, y no causando, gracias a Dios, ni daño a las personas ni daños materiales”, dijo.

Según detalló el jefe comunal, el fenómeno se produjo cerca de las 15:00 horas, en medio de fuertes lluvias, e incluso granizos en el sector.

Por su parte, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (Onemi) alertó a las regiones de Ñuble y Biobío que “en caso que un tornado amenace el lugar donde te encuentres, dirígete al nivel más bajo de la edificación, a las habitaciones interiores o lugar central como baños, parte baja de la escalera o clóset. El sitio más seguro es un subterráneo o sótano“.

🔴ÚLTIMAS HORAS | #Ñuble Una tromba se registró esta tarde en la comuna de #SanNicolás.

No hubo daños ni víctimas debido a que no tocó tierra al tratarse de una tromba y no un tornado.

