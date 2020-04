Alcaldesa de La Pintana asegura que tienen viviendas con 14 personas contagiadas con coronavirus: “No se salva nadie”

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, se refirió a la decisión anunciada este martes por el Gobierno, de decretar la medida de cuarentena en parte de su comuna, desde las 22:00 horas de este jueves 30 de abril.

En entrevista con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo en el programa “El Rompecabezas, cobertura especial Covid-19” de radio Agricultura, la edil sostuvo que está “conforme a medias en realidad, pero contenta en cierta forma, porque la decisión sanitaria para el sector que es más urgente de la comuna de La Pintana, donde viven 82 mil habitantes aproximadamente, es el lugar donde teníamos más contagios en la comuna de La Pintana”.

Asimismo, indicó que “yo espero que avancemos a que (la cuarentena) sea completa, porque sabemos que los niveles de hacinamientos produce el mayor contagio intradomiciliario y sabemos que la gente que fluctúa entre 15 a 59 años es donde tenemos el 77% de los contagios”.

La jefa comunal afirmó que esta gente es la que está “acostumbrada a la vida social, que no suspende sus ‘pichangas’ en la multicancha, que no suspende su junta en la plaza, que no suspende la vida social, pero también la gente que sale a trabajar todos los días, menores de 59 años, eso suma el 77% de los contagios, de los 174 casos que tenemos al día de hoy, es la población que tenemos más contagiada en el sector norte de la comuna de La Pintana”.

Toque de queda

Sobre el toque de queda decretado por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, la alcaldesa Pizarro aseguró que “el toque de queda no se respeta, los militares no han estado en la comuna de La Pintana“. A pesar de esto, dijo que “esperamos que con esta cuarentena parcial podamos tener la fiscalización de los militares en nuestra comuna, porque lamentablemente hay una falta de hábito en esto, que por primera vez vamos a tener cuarentena en nuestra comuna”.

Posteriormente, la edil expresó que espera que respeten la cuarentena en su comuna, porque “lo único que tenemos nosotros es la vida, lo único que es nuestro es la vida”.

“Vamos a entrar en cuarentena el jueves a partir de las 22 horas, sé que es difícil porque tenemos muchas carencias, sé que muchos de los pintaninos pueden haber perdido sus empleos, lo sé, pero creo que lo único que tenemos es la vida y tenemos que cuidarla“, subrayó la edil.

Asimismo, puntualizó en que “la comuna de La Pintana es la más vulnerable, el contagio es intradomiciliario, tenemos viviendas donde hay 14 personas con el Covid-19, el grupo completo, no se salva nadie, porque nosotros antes de esta pandemia ya habíamos hablado de la segregación territorial que tenemos, de cómo se construye, de cómo nos tratan”, detalló.

“Es difícil cumplir la cuarentena, yo sé que es difícil, pero nosotros estamos preparados, nos hemos preparado con farmacias para que les lleven sus medicamentos a sus casas”, sostuvo Pizarro finalmente.