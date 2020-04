Mesa Social COVID recomienda evitar aglomeraciones y manifestaciones

La Mesa Social COVID recomendó evitar aglomeraciones y seguir cumpliendo con las medidas de distanciamiento para evitar el contagio por coronavirus en el país.

A través de un comunicado, la instancia valoró “enormemente el esfuerzo y las medidas de autocuidado sanitario tomadas por la ciudadanía, lo que demuestra una conducta mayoritariamente responsable y solidaria”.

Sin embargo, afirman que “como país nos mantenemos expectantes del desarrollo de esta pandemia y es por ello que reforzamos el llamado a no relajar las medidas de distancia física y respetar estrictamente las recomendaciones e instrucciones sanitarias relativas a reuniones públicas y autocuidado“.

Además, solicitaron “encarecidamente evitar toda aglomeración durante este periodo, tanto en los espacios públicos como privados, ya que ello puede exponer a riesgos sanitarios a la población”.

“La recomendación corre para las manifestaciones, pero también conversamos sobre que no solo se trata de hacer un llamado a no manifestarse, sino que hicimos ver que era necesario iniciar un diálogo para resolver las demandas que, hasta la fecha, sólo eran expresadas a través de marchas y manifestaciones. Una propuesta es integrar a personas del mundo social a la Mesa Covid. La pandemia puede hacer posible el diálogo, cuando ya no están las calles para expresar las demandas”, señaló la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Por su parte, el alcalde de la Granja, Felipe Delpin, miembro de la Mesa Social Covid, sostuvo que “lo que pedimos es que no se produzcan estas manifestaciones, ya que producen aglomeraciones y esto sólo genera que el virus se propague. Pedí que se evitaran tanto en lugares abiertos, como también en lugares cerrados, como centros comerciales”.

Agencia Uno