Doctor Enrique Paris asevera: “La vuelta a clases no va a ser inmediata, no antes de junio o a fines de mayo”

El viernes pasado el Presidente Sebastián Piñera presentó el “Plan Retorno Seguro“, un paquete de medidas que busca retomar las principales actividades tanto públicas como económicas de manera progresiva y con las medidas correspondientes para evitar la propagación del coronavirus. Una de ellas será el regreso gradual a clases, que si bien se propuso que fuese en mayo, con el paso de los días no se ha logrado un consenso.

Enrique París, miembro de la Mesa Social Covid-19 y ex presidente del Colegio Médico, habló con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y valoró la cooperación de los alcaldes para llegar a algún acuerdo. “Ha aumentado mucho mi valoración, respeto y cariño hacia los alcaldes, porque ha aportado enormemente a la Mesa Social. Encuentro que el alcalde (Rodrigo) Delgado, (Cristián) Balmaceda ha hecho un aporte muy valioso a la Mesa y nos han enseñado cosas“, expuso.

“Uno que está alejado de la actividad comunal las olvida o no las conoce, es bueno que las otras autoridades escuchemos esas opiniones y las tomemos en cuenta”, complementó el profesional, quien abordó la arista del retorno a clases. “Hemos apoyado a los alcaldes, sobre todo en el tema. La vuelta a clases no va a ser inmediata, no antes de junio o a fines de mayo, después del 21 de mayo“, sostuvo.

Paris también nombró el protocolo que los colegios y/o escuelas deberán seguir para evitar contagios. “Se van a tener que respetar algunas normas, como el distanciamiento social entre los niños, el uso de mascarillas, alcohol gel. Hay que buscar las mejores medidas para evitar el contagio y quienes mejor que los alcaldes que conocen sus establecimientos. Ellos son los encargados más indicados para preparar esta normativa”, manifestó.

El infectólogo, además, elogió la gestión del ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien ha estado en permanente contacto con los ediles. “Lo felicité ayer y le dije que los alcaldes le agradecieron, lo alabaron mucho en las últimas reuniones. Ha sido una persona muy acogedora. Él no plantea fechas (para el regreso a clases), es muy prudente. Las fechas hay que consensuarlas en conjunto con los alcaldes y cuando ellos estén preparados, hay mucho que hacer”, cerró.