El desafío de Estación Central en cuarentena con alta población migrante: “No estamos en un momento crítico”

Este jueves la comuna de Estación Central, entre otras, comienza con cuarentena desde las 22.00 horas y el alcalde Rodrigo Delgado abordó esta medida en conversación con “El Rompecabezas” de Agricultura.

“Desde que me llama el Presidente para anunciarme esto en horas de la mañana de ayer tuvimos que activar una serie de instancias, protocolos, comités y no hemos parado; de hecho ahora vengo saliendo de uno y me voy metiendo en otro. Estamos preparando todos los detalles para que los vecinos se sientan acompañados por su municipio y también seguros. Estamos definiendo la estrategia para poder llegar a ese objetivo”, informó.

La comuna enfrenta un panorama complicado ante la cantidad de migrantes, población adulta e “informalidad de vivienda” según el edil, pero no se encuentra dentro de las comunas con mayor tasa de incidencia sino que tiene una alta probabilidad de contagios.

“Son realidades, los alcaldes administramos realidades y una de nuestras realidades es justamente una presencia masiva de comunidad migrante, fundamentalmente comunidad latinoamericana que llegó la última década por una migración económica, eso marca una pauta, marca el perfil del migrante. El migrante no es una persona que se vino de refugiado, sino que se vinieron a trabajar, a buscar mejores horizontes y eso marca también una pauta de que son personas muy emprendedoras. Nosotros en los colegios municipales tenemos representadas 15 nacionalidades representadas en los apoderados de los niños”, contó.

“Eso marca la multiculturalidad que bien trabajada tiene oportunidades, pero también hay externalidades que ellos viven por el grado de vulnerabilidad. Hay nacionalidades que han quedado un poquito atrás porque les ha costado sacar documentos, sus papeles. Cuando hay informalidad laboral hay otra serie de informalidades. Ahí está por ejemplo la informalidad de la vivienda. Lamentablemente hay gente inescrupulosa que tiene estos galpones que antiguamente eran propiedades industriales y ahora son ni siquiera llamarlos cité, porque los cité son del siglo pasado… Acá viven 30, 40, 50 familias y a veces con tres o cuatro baños, son laberintos… Ahí hemos identificado un gran polo de contagios”, aseveró.

Con ello, si bien no tiene una tasa de incidencia alta ni mayor número de contagios, “potencialmente por la población flotante, por estos lugares, por la población de adultos mayores había un potencial, yo agradezco la oportunidad pero también es un desafío”.

“No estamos en un momento crítico en la tasa de incidencia ni en el número de contagiados y eso es bueno. Lo dije muchas veces: había que incorporar otras variables para decidir la cuarentena, no esperar a un peak crítico de tasa de incidencia o de número”, aseguró.