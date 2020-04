Intendente Guevara llamó a ciudadanos bolivianos a no viajar a Santiago

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, llamó hoy a los ciudadanos bolivianos en nuestro país a no viajar a Santiago desde los lugares donde hoy realizan sus trabajos, ya que la salida de ayer de 640 personas hacia Bolivia fue una “excepción”.

Lo anterior luego de que se verificaran movimientos de otros ciudadanos de esa nacionalidad para intentar llegar a a la capital como primer paso para salir del país.

Durante la jornada de ayer viajaron los ciudadanos bolivianos hacia el norte en 14 buses, quienes harán cuarentena en la ciudad de Iquique y luego serán trasladados a un complejo fronterizo boliviano.

“En este momento la frontera con Bolivia se encuentra cerrada. Lo que ocurrió ayer fue una excepción en el sentido de permitir que este grupo de 640 personas viajaran a la ciudad de Iquique. Eso no va a volver a ocurrir. La frontera de la región de Tarapacá no se va a volver a abrir y la frontera con el país vecino, mientras Bolivia así no lo quiera, no se va a abrir”, afirmó el intendente.

Guevara explicó que miles de bolivianos vienen cada año a trabajar a Chile, básicamente en la agricultura, por lo que en este momento hay muchas personas de esa nacionalidad en distintas ciudades de nuestro país. Sin embargo, insistió en que las personas de nacionalidad boliviana que se encuentran en el país se queden en sus lugares donde actualmente están.

En la Parroquia Italiana, del sector Parque Bustamante, se han recibido alrededor de 150 nuevas personas, hay un hogar con 90 personas en Estación Central y uno en La Cisterna también para 90 personas, pero “no hay más cupos ni va a haber más cupos”, sostuvo la autoridad.

El Padre Lauro Bocchi, vicepresidente ejecutivo del Instituto Chileno Católico Migrante (INCAMI), explicó la dificultad de que sigan llegando migrantes hasta la Parroquia Italiana y otros lugares de acogida pertenecientes a la Iglesia.

“Ayer salieron de acá más de 14 buses con alrededor de 60 personas cada bus. Quedaron acá 11 personas, porque no tenían sus maletas, y ahora tenemos más de 160 personas. Entonces me preocupa la situación, y les pedimos que no vengan más, porque la estructura que tenemos acá no es suficiente para ofrecer lo que ellos necesitan”, sentenció Bocchi.

Agencia Uno