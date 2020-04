Vecinos de El Tome denuncian que no se les suministra agua potable

Vecinos de El Tome, en Papudo, denuncian que por parte de la Municipalidad no se les suministra agua potable y aseguran que deben comprarla de manera particular a alto costo.

En el sector viven cerca de 500 personas en loteos irregulares, por los cuales el municipio les cobra contribuciones, sin otorgarles ni suministros de agua ni recolección de basura.

El Tome se encuentra del kilómetro 5 al 8 ruta F 30 de Papudo, donde viven adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y gente que en estos momentos está desempleada, por lo cual no tienen los medios para acceder de forma privada a la compra de camiones Aljibes.

Al respecto, Diego Ibáñez, diputado del Distrito señaló que se ha “oficiado para que se transparente la información y la estrategia, para que el sector El tome cuente con el agua mínima para cumplir con las medidas preventivas. Aquí hay cerca de 500 personas que están comprando agua a altos precios y que en tiempos de pandemia, no han recibido ningún beneficio”.

Yazmín Labrín, vecina de El Tome, indicó que “somos como 500 personas en todo el sector que decidieron vivir acá por necesidad, ya que no tienen vivienda, además tenemos gente de Papudo que por la falta de proyectos de viviendas sociales en la comuna, también se ha venido a vivir al sector”.

Señaló que hace 7 meses se acercaron a la municipalidad para solicitar la solución de la problemática de suministro de agua, debido a que se le proporcionaba a otras comunidades, donde la alcaldesa les dijo que debían dirigirse a la Dirección de Desarrollo Municipal. “Al acercarnos a esta Dirección, nos pidieron la encuesta CAS y aún, luego de más de 6 meses, no tenemos respuesta por parte de don Mario Bustamante ni de la Municipalidad por la entrega de los 1000 litros de agua a la semana. Nosotros siempre nos hemos costeado con camiones aljibe, pero la situación está compleja para los que vivimos acá, porque no todos contamos con trabajo y hay gente de tercera edad que se gasta la mayoría de la pensión en el tema del agua. Hoy se están vulnerando los derechos de las personas de tercera edad y también de los niños, porque como no están en el colegio, tampoco pueden optar al agua potable allí, sino que están acá en la casa y uno tiene que estar comprando bidones de agua y camiones aljibes, que no sabemos si están certificados”, agregó.

“Hoy no podemos jugar con la incertidumbre, en un futuro en el cual a muchas familias tener agua para lavarse las manos se ha ido convirtiendo en un privilegio. Pedimos por favor que se transparente esta información y que podamos ayudar a las familias del El Tome”, finalizó Ibáñez.

Agencia Uno