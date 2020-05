Alcalde Lavín revocó autorización de apertura del Mall Apumanque

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, revocó la autorización de apertura del Mall Apumanque debido al aumento en el número de personas contagiadas por Covid-19 a nivel nacional.

“Se tomaron las medidas y tuvimos buenos resultados, sin embargo hemos visto como los niveles de contagio a nivel nacional han aumentado cada día, pasando a 800 casos, 900 casos. Les pido que esperemos al menos una semana. En esa semana iremos resolviendo las falencias de esta experiencia piloto”, indicó Lavín por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter.

Además, la autoridad explicó que se detectaron fallas en el funcionamiento del centro comercial tras infiltrar a varios clientes incógnitos.

“Nuestros clientes incógnitos se sacaban la mascarilla, tocaban productos o no respetaban los aforos máximos, y las personas de las tiendas no les llamaban la atención. No hay que tenerle miedo a llamarle la atención a los clientes”, indicó Lavín.

“Además, no pueden citar a trabajar a personas que vienen de comunas en cuarentena. Detectamos personas de Santiago y de Puente Alto. Eso no puede ser”, comentó.

El alcalde también hizo un llamado a los adultos mayores para que sean responsables, se queden en casa y eviten exponerse al contagio.

“Los mayores de 80 años están en cuarentena obligatoria y no pueden salir de casa. Mucho menos entrar al Apumanque. Nuestra recomendación es que incluso los mayores de 70 años tampoco vayan a centros comerciales”, sentenció.

“Sé la necesidad que tienen de trabajar, pero en esto tenemos que ser serios y responsables”, finalizó la autoridad de Las Condes.

Revisa el video a continuación: