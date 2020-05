Diputado UDI respalda a Lavín por no autorizar mall Apumanque: “Abrir este tipo de recintos es una locura”

“Creo que la decisión del alcalde Lavín va en la línea correcta porque no estamos preparados para abrir malls, centros comerciales, restaurantes o cualquier otro lugar que implique aglomeración de personas”.

Con estas palabras, el diputado UDI Álvaro Carter valoró la decisión el alcalde Joaquín Lavín de no autorizar la apertura del centro comercial “Apumanque”, luego que no se cumplieran las medidas mínimas para evitar los contagios de Covid – 19 paralelamente al aumento de contagios. Carter reiteró en forma enfática en que “es una locura el tratar de abrir este tipo de centros comerciales porque lo he dicho desde siempre que no podemos privilegiar la economía por sobre la salud de la gente”.

El diputado recodó que “he sido majadero desde hace semanas y muchos me han criticado por sostener la tesis de que Chile aún no está preparado para buscar una cierta normalidad cuando estamos en plena pandemia asociada al Covid – 19 por lo que abrir este tipo de recintos es una locura. Además, que mucha de la gente que trabaja en los centros comerciales no vive ni en Las Condes, ni Lo Barnechea o Vitacura, sino que en comunas como Maipú, Puente Alto, La Florida o La Pintana”.

“Esas comunas además de tener altas tasas de casos hace que los colaboradores de estas tiendas se deban trasladar por largos espacios de tiempo y se transforman en eventuales nuevos contagiados por Covid”, agregó el legislador.

“Entiendo que hay muchos que quieren reactivar a como dé lugar la economía y se valora; pero no podemos privilegiar eso por sobre la salud y la vida de las personas por lo que celebro la decisión del alcalde Joaquín Lavín de no autorizar la apertura del centro comercial apelando al sentido común que por estos días a muchos les falta” puntualizó Carter.

El diputado UDI insistió en que “al nivel en que están los contagios por Covid – 19 en el país, no nos permite pensar que podemos abrir los centros comerciales porque se generarán aglomeraciones, no se respetan las distancias o uso de mascarillas y las mínimas medidas de prevención porque además no sólo debemos pensar en los consumidores, sino que en la gente que está trabajando, muchas de ellas obligadas por la necesidad, que quedan expuestas a transformarse en nuevos contagiados”.

El diputado Álvaro Carter aprovechó la instancia para solicitar que “otros centros que están pensando en abrir como es el caso del mall de Viña del Mar a que no lo hagan porque quedó demostrado que no están las condiciones para ello. No podemos privilegiar la economía y la ganancia de algunos por sobre la salud y la vida de todos los chilenos”.