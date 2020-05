Diputado Urrutia llamó a colegios privados y subvencionados a dar respuesta frente a problemas en pago de mensualidades

El diputado Osvaldo Urrutia (UDI) hizo un llamado a los establecimientos educacionales de Valparaíso a dar respuesta a los padres y apoderados frente a la incertidumbre que está generando la escaza respuesta de algunos colegios por problemas en el pago de mensualidades

“Los colegios no pueden pretender tapar el sol con un dedo frente a la situación económica que están viviendo muchas familias del Gran Valparaíso producto del coronavirus y que ha incidido directamente en el presupuesto de muchas de ellas, las cuales han visto reducido sus ingresos o bien han perdido su trabajo”, expresó el legislador.

“He recibido una serie de comentarios por parte de apoderados de diversos colegios tanto particulares como subvencionados, quienes no han recibido respuesta alguna frente a cartas, correos electrónicos o solicitudes de reunión; y la presión ha ido en aumento y es una realidad, por lo que los colegios no pueden apelar a argumentos casi de caridad si no que deben responder porque a un apoderado de un colegios particular cuando no paga una mensualidad es sancionado; bueno, ahora que es el colegio el que no está prestando el servicio, debería si o si buscar una solución y entregárselas a las familias“, indicó el legislador.

Urrutia precisó que existen varias fórmulas que podrían aplicarse, sin embargo la de mayor sentido en este momentos es la suspensión de las mensualidades durante los meses en que los alumnos no asistan a clases producto del Covid-19. “Y de paso asegurar por parte de los colegios que los proyectos educacionales como es el pago de sueldo a los profesores, funcionarios y personal administrativo se mantenga, ya que en el caso de los particulares subvencionados que tomaron el carácter de corporación o fundación sin fines de lucro, siguen recibiendo la subvención por parte del Estado lo que les permite mantener un flujo de caja para cumplir con las obligaciones”, agregó.

Según el parlamentario “otra posibilidad es rebajar el costo de la mensualidad en a los menos un 50% mientras se mantenga la emergencia, aplicando esta medida a todas las familias sin condición; y adicionalmente estudiar aquellos casos donde el jefe o jefa de hogar ha perdido su trabajo, de manera que la mensualidad sea suspendida en su totalidad”.

Otra alternativa, a juicio de Urrutia, podría ser también “la creación de un fondo solidario donde concurran los dineros que estaban comprometidos en diferentes proyectos, más los ahorros que significa los servicios de agua, luz, teléfono y mantención de los establecimientos durante los meses de suspensión de clases y ese fondo contribuya a rebajar las mensualidades de todas las familias sin ninguna condición”.

“Pero no creo que el camino sea el de aplazar y dividir el pago de las cuotas para los meses siguientes a la normalización de las clases, ya que esto significará aumentar la carga financiera de las familias, especialmente de la clase media, siendo pan para hoy y hambre para mañana”, afirmó.

Urrutia también fue enfático en señalar que “sería impresentable que los colegios usen como argumento la estabilidad laboral de sus docentes y paradocentes para mantener los cobros. Existen alternativas que está entregando el propio Estado para poder mantener al día las obligaciones con sus colaboradores; se redujeron de manera casi completa otro tipo de gastos importantes en los establecimientos por lo que el poner en tela de juicio el trabajo de los profesores y usarlos como herramienta de negociación es absolutamente negativo por lo que ellos cuentan con todo mi respaldo”.

“Los profesores han mantenido el contacto con la mayoría de sus alumnos, de diversas formas, por lo que sus obligaciones laborales no se han suspendido por lo que ese argumento sería lamentable si un colegio lo usa para mantener sus cobros”, precisó.

El diputado Urrutia fue enfático en señalar que “el mensaje entre los colegios y los apoderados debe ser bidireccional, y no sólo un mail por parte de los establecimientos con palabras de buena crianza, ya que en el caso de los particulares hay un contrato de prestación de servicio entre dos partes y no solo una por lo tanto lo que uno espera es que por lo menos los correos que son enviados por los padres también sean respondidos con una meridana solidez”.

Urrutia no descartó además “entregar el apoyo jurídico necesario a quienes requieran ayuda y opten por la vía del recurso de protección ante la Corte de Apelaciones para tratar de frenar el pago de mensualidades. Además, oficiaré a la Superintendencia de Educación para saber la forma en que están enfrentando esta crisis los colegios particulares subvencionados, pero lo más importante – y quizás es la mayor angustia de los apoderados – es que lo que se está poniendo en juego es el mayor tesoro que puede tener una familia como es la educación de sus hijos”.