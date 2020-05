Senador Lagos Weber insiste en aumentar montos para Ingreso Familiar de Emergencia

El senador Ricardo Lagos Weber, insistió en la necesidad de aumentar el monto dispuesto al proyecto de ley que entregará un Ingreso Familiar de Emergencia para el 60% de las familias más vulnerables, iniciativa que contempla apenas 800 millones de dólares, de un total de US$ 2 mil millones que el propio Gobierno había comprometido.

“Esperamos, sinceramente, que el Gobierno pueda hacer un esfuerzo mayor y aumentar el ingreso de emergencia para las familias. Este es un proyecto que hemos apoyado y creo que hay espacio para que el Gobierno pueda mejorarlo”, señaló el parlamentario.

Además, Lagos Weber se refirió a las críticas que ha recibido la oposición desde el oficialismo sobre la voluntad del sector para avanzar rápidamente en los proyectos de ley que requieren urgencia en el parlamento.

“No tenemos una actitud obstruccionista; no estamos pidiendo lo imposible, ni desmadrar la caja fiscal. Queremos que se usen los recursos que el propio Gobierno ha dispuesto; señaló que habría un fondo de dos mil millones de dólares, de los cuales sólo se están usando en este proyecto de ley, 800 millones de dólares, esto es, quedan US$ 1.200 millones para mejorar esta iniciativa. El hecho de pedirle un esfuerzo mayor esfuerzo al gobierno no es un capricho de la oposición, es lo que la ciudadanía está solicitando”, finalizó.