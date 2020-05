Alcalde Lavín: “Creo que no corresponde que se abran los comercios”

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, señaló que el comercio no debe reabrirse en la Región Metropolitana. Pero también fue más allá, y dijo que el regreso a clases tampoco debería suceder.

Sus declaraciones se enmarcan luego de que la misma autoridad decidiera abrir, y luego cerrar, el centro comercial Apumanque, al haber muchos casos de Covid-19 en la capital y ser un factor de riesgo de contagio.

Lavín indicó que “el Mall Apumanque, como saben, no abrió y no abrió por decisión del alcalde. Justamente en el momento del plan piloto el número de casos en la Región Metropolitana y en Chile eran 500 al día, pero el viernes, cuando debía tomar la decisión me di cuenta que el jueves y viernes esto iba aumentando”.

“Y me parece que la decisión que no funcione el Apumanque es una decisión acertada a la luz de las cifras que hemos visto después”, agregó el jefe comunal.

Añadió que “creo que no es el minuto de abrir el comercio y mucho menos todavía de la vuelta a clases, estoy hablando en la Región Metropolitana, sobre todo por el punto de inflexión que estamos viviendo”.

“Si esto hubiera seguido como estaba la semana pasada, a lo mejor no habría habido problema, pero hoy estamos viviendo una situación diferente, y por lo tanto creo que no corresponde que se abran los comercios”, concluyó.