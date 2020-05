Alcaldesa de Antofagasta para el cumplimiento de cuarentena: “Que pidan todas las Fuerzas Armadas que mandaron a Santiago”

Antofagasta y Mejillones tendrán cuarentena total debido al aumento de casos de Covid-19, a partir de las 22:00 horas de este martes. Hasta el momento, en la región hay 740 contagiados y siete fallecidos.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, señaló que “era una decisión que se debió haber tomado hace un buen tiempo, pero ya llegó. Ahora tenemos un gran desafío de cumplir a rajatabla la cuarentena“. Esto, porque según dijo, “a pesar de las medidas internas que son llamados de autocuidado, han sido un fracaso“.

Sin embargo, Rojo también apunto el Gobierno: “Evidentemente hay responsabilidades compartidas. Nosotros hace mucho rato como Región de Antofagasta, a través de los alcaldes habíamos solicitado medidas preventivas, cualquiera que esa sea”.

También dice que, en parte, la culpa está en que “el discurso, de todos en realidad, finalmente confundía a la gente. Por una parte teníamos al Ejecutivo, algunos ministros, hablando de la nueva normalidad, que los niños fueran a clases, dando autorizaciones que algunos recintos comerciales se abrieran, pero por otro lado nosotros llamábamos a la gente a que se queda en casa, y del mismo Ejecutivo también”.

“Esa confusión generó que la gente dijera que ‘si no están de acuerdo ellos, qué me van a pedir a mí que no salga de mi casa”, añadió.

“Hoy día no podemos dejar chipe libre a la gente si respeta, o no, la cuarentena. Yo pido aquí al gobierno regional, al general de zona, que no le tiemble la mano, que pida todas las fuerzas armadas que mandaron a Santiago y que inmediatamente la disponga a trabajar 100% en la región“, pidió la autoridad comunal.