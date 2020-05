COVID-19: Experto explica relevancia de asintomáticos y dice que “se han tomado medidas un poco retrasadas”

El Ministerio de Salud informó el pasado miércoles de un nuevo criterio en el conteo de los contagios de coronavirus, donde ahora se suman también aquellos casos positivos en examen PCR que no han tenido síntomas. Tras ello, las cifras de contagio aumentaron y ya ascienden a más de 20 mil personas infectadas en todo el país.

Al respecto habló con El Rompecabezas de Agricultura el médico doctorado en Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.) y académico de la USACH, Cristián García.

“Me parece correcto. Es un consejo que le dio el Comité asesor al Ministro de Salud de incorporar los casos asintomáticos. Se ha demostrado que los casos asintomáticos, que no tienen tos, fiebre, etc. podrían estar contagiando a las personas. Incluso una persona antes de empezar sus síntomas podría estar contagiando, uno a tres días antes. Contagian menos, porque tienen menos carga viral pero al ser un gran número de personas también podrían ser responsables de una gran cantidad de casos de contagio”, aseguró.

“El reportarlos de manera separada, los sintomáticos de los asintomáticos, nos permite seguir evaluando cómo van a atenderse, si es que esto sigue en alza, se mantiene o baja. El aumento de casos de sintomáticos ha sido muy importante”, añadió.

Respecto a si es necesario aumentar el número de testeo actual, el doctor García respondió que “la base del control de enfermedades como esta es encontrar los casos que más contagian, que son los que tienen más síntomas y a esas personas aislarlas, dejarlas en su pieza o en un hospital, o esas alternativas de hoteles sanitarios para personas que no tienen las mejores condiciones para mantener distanciamiento social. Y segundo, es muy importante que las personas que están en contacto se mantengan en cuarentena”.

“En el caso de los asintomáticos, hay que buscar las poblaciones de riesgo. En el personal de Salud que está expuesto, en los centros de adulto mayor que pueden tener enfermedades muy graves. Esto de buscar masivamente a toda la población sin apuntar bien no va a aportar nada y ser poco eficiente”, agregó.

Doctor, hasta hace una semana se hablaba de que estábamos en menos de lo esperado, estábamos bien. Saltamos a estos nuevos números el fin de semana y se ha dado este peak de la última semana de abril y primera de mayo. ¿Es más una meseta que un peak muy importante?

– Quiero ser franco, muy categórico. Las personas que hemos trabajado las dinámicas de enfermedades transmisibles -que ha sido mi tema mis últimos 10 años-, ninguno pensábamos que estábamos en una condición positiva. Ni ahora, ni hace una semana ni hace un mes.

Pero es lo que decía el Gobierno, la autoridad: estamos en los registros que esperábamos, los números son lo que se podían dar…

– Sí, pero hay un problema que es fundamental. Cada vez que nosotros diagnosticamos un caso el día de hoy, es un proceso que se inició 14 o 10 días antes, que la persona se contactó con alguien infeccioso o asintomático, incubó la enfermedad por dos semanas, después tiene síntomas y se va a hacer el examen. Y de ahí pequeños retrasos de dos, tres días, incluso para reportar el caso. Y a lo que voy con esto: el virus siempre nos lleva la delantera. La recomendación de la OMS era muy clara: no esperar tener el mejor modelo predictivo, no esperar los mejores datos. Tomar acciones rápidas, profundas lo antes posible. Eso permite retrasar las curvas, aplanarlas, reducir la cantidad de gente. Reducir la cantidad de gente que se contagia significa reducir los casos graves, los casos en UCI, en ventilación mecánica y de fallecidos.

¿Es posible que tengamos al mismo tiempo un peak de contagiados de coronavirus y un peak de influenza por ejemplo?

– Es algo que es súper importante, porque es un virus nuevo. Hay muchas cosas que no sabemos. El virus afectó al Hemisferio Norte en una época donde ya se estaba yendo el invierno, la temporada de influenza y no sabemos cómo se va a comportar. Escuchaba a la subsecretaria y decía que se había reducido la influenza dentro del sistema de vigilancia y es algo bastante esperable. La influenza ha sido mi estudio más importante, dinámicas de influenza y cómo se mueve a lo largo de Chile. Siempre notamos que los que marcan la diferencia en influenza y otros virus respiratorios habituales son los niños. Se reduce la cantidad de casos en vacaciones de invierno. Fue una buena decisión aplazar esta vuelta a clases que se quería hacer, pero no es suficiente. Todavía necesitamos vacunar a los niños. Pero no sabemos cómo funciona este mix entre coronavirus y otras enfermedades de invierno. No sabemos si se van a potenciar, competir… porque los virus necesitan células humanas para poder mantenerse vivos.

¿Estamos entrando a la zona de definición? Mañalich ha dicho que estamos frente a la gran batalla.

– Estamos contra un rival más rápido que nosotros, que no lo vemos. Es difícil tomar medidas muy arriesgadas. Esa es recomendación siempre de la OMS y todas las agencias internacionales, de ser muy conservadores. Es mejor tomar medidas de más que de menos. Por ejemplo, está Espacio Riesco esperando que lleguen muchas personas. Bien, esa es una buena iniciativa porque están preparados para tener muchos casos. Se hablaba de traer ventiadores; al principio se hablaba de muchos, después llegaron menos, pero están trayendo cosas, se están adelantando. Y esas son medidas necesarias, son medidas hospitalarias. Lo que yo veo en mi análisis de salud poblacional es que las medidas deben ser adelantadas, proyectadas, anticipatorias y me parece que se han tomado medidas un poco retrasadas respecto al mejor tiempo para tomarlas. Si tomamos medidas adelantadas, nos da tiempo para retrasar una curva, para aplanarla. Nos da tiempo para el posible descubimiento de un antiviral, tiempo para que se desarrolle mejor una vacuna.