Intendente Guevara: “La Vega Central permanecerá abierta para asegurar el abastecimiento”

El intendente metropolitano, Felipe Guevara, junto al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la directiva de La Vega Central se reunieron para analizar la situación del mercado tras la cuarentena que comenzará a regir desde este martes a las 22:00 horas en la comuna.

“El mercado seguirá abierto con las medidas sanitarias correspondientes, asegurando el abastecimiento de la población, porque sabemos la importancia de este centro de abastecimiento para nuestros vecinos y comerciantes. En primer lugar el comercio mayorista solo podrá funcionar hasta las 10:00 horas, para que luego el público general pueda venir a comprar al detalle. Se le dará prioridad a los adultos mayores, se tomará la temperatura en todos los accesos y será obligatorio el uso de mascarilla y guantes”, detalló Guevara.

Sobre los restaurantes ubicados en el sector, la máxima autoridad regional, informó que deberán cerrar por razones sanitarias a excepción de que trabajen en la modalidad de delivery, haciendo un llamado a aumentar las medidas de sanitización y asegurando que desde este miércoles se aumentarán las medidas de seguridad en la zona.

En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, señaló que “la única forma de enfrentar la pandemia es confinarse, quedarse en la casa. Hago un llamado a todos nuestros vecinos de Recoleta y de otras comunas que vengan a La Vega pero solo a comprar lo necesario”.

Por su parte, Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, sostuvo que “es un problema social que hay que manejarlo muy bien. La red de alimentación no se va a paralizar. Se están tomando medidas drásticas para que esto no colapse. Lo que estamos tratando de evitar es que esto no colapse de un día para otro. Estos son los mercados que surten a la población. Además vamos a contar con resguardo policial mientras se van implementando las medidas sanitarias”.

Agencia Uno