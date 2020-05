Subsecretaria Daza: “Si no vemos una respuesta adecuada de parte de la ciudadanía, esto va a ser cada vez más difícil”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la emergencia que se vive actualmente a causa de la pandemia de Covid-19 en Chile.

En entrevista en el programa “El Rompecabezas, cobertura especial Covid-19” de radio Agricultura, Daza sostuvo que para ellos “es fundamental que las personas respeten las medidas que se están implementando“.

Sobre esto, la subsecretaria señaló que “hemos implementado en la Región Metropolitana cuarentena en 13 comunas, en el día de ayer implementamos en dos comunas de la Región de Antofagasta, sin embargo, si no vemos una respuesta de parte de las personas, las medidas no tienen ninguna eficacia“, aseguró.

Según indicó Daza, lo que ha pasado es que “hemos visto con mucha preocupación la comuna de Santiago, donde lleva más de 3 semanas en cuarentena”, debido a que “hemos visto que no se está respetando la cuarentena, que hay negocios que están abiertos…”.

“Es por eso que las autoridades sanitarias han salido a fiscalizar en forma muy fuerte y con mucho rigor“, explicó la subsecretaria.

“Hacer la cuarentena es una de las medidas más restrictivas de pérdida de libertad, sin embargo, si no la respetamos, cualquier medida que implementemos no va a dar resultado y desgraciadamente no vamos a estar ganando esta batalla”.

La autoridad también se refirió a la fiesta clandestina realizada en Maipú, y detalló que “el impacto para la salud que tiene eso es brutal”.

“Entonces hay que tener consciencia de que esta cuestión es de verdad, es seria y si las personas para actuar tienen que tener susto, desgraciadamente tiene que ocurrir”.

Daza también fue consultada sobre si este es el período del “peak” del coronavirus, a lo que respondió que “más allá de si estamos en el peak o no, nosotros estamos viendo de que hay comunas, principalmente en la Región Metropolitana, que se está produciendo una propagación de la pandemia“.

“Nos parece fundamental que las personas respeten, nosotros vamos a aplicar el rigor de la ley, y si de verdad somos responsables, efectivamente podemos contenerlo de una manera mucho más eficiente”, aseguró.

No obstante, indicó que “si no vemos una respuesta adecuada de parte de la ciudadanía, esto va a ser cada vez más difícil, y esta batalla tenemos que ganarla todos juntos, nosotros como autoridades, las personas, la comunidad, los municipios, no hay otra manera de contener esto”, cerró.