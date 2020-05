Presidenta de funcionarios del Sename y renuncia de directora: “Fue una sorpresa para todos los trabajadores”

Durante este lunes Susana Tonda presentó su renuncia a la dirección del Servicio Nacional de Menores (SENAME) y acusó no contar con la confianza del ministro de Justicia, Hernán Larraín. “La principal razón que tuve para tomar esta decisión es que, dado los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa“, fue parte de lo explicado a través de una carta.

La presidenta de la Asociación de Funcionarios de la entidad, Alicia del Basto, conversó con La Mañana Interactiva de radio Agricultura y lamentó la salida de la directora. “Fue una sorpresa para todos los trabajadores, ella contaba con la confianza del Presidente y era la primera directora que la colocaba directamente él. Para nosotros era la mujer de hierro y creo que esto también fue un tema político. No es un tema sólo de la directora”, expresó.

La dimisión de Tonda también se da en medio del cuestionado convenio entre el Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); como también por el conocimiento de casos de explotación sexual infantil en un hogar de Hualpén. Del Basto se refirió a este ítem y lo reconoció como una falla. “El convenio con la ANI fue un tremendo error al que ella quizás le faltó asesoría“, dijo.

“El discurso de ‘los niños primero’ se les cae. Hubiesen podido subsanar esto antes para que la directora se quedara“, complementó la directiva, quien mostró su preocupación por la falta de un líder de la entidad. “De aquí a que llegue otro director, lo que significa para la administración pública es que volvemos como siempre a cero. Nos preocupa que el servicio quede hoy descabezado“, sostuvo.

Al cierre de su intervención, la funcionaria pidió con urgencia que el o la reemplazante de Tonda llegue en el corto plazo. “Es preocupante la situación en la que queda hoy el Sename sin una persona que dirija. Necesitamos que de forma urgente llegue alguien a hacerse cargo del Sename y continúe con las tareas pendientes”, finalizó.