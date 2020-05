Conductor se resistió a robó y atropelló al delincuente en La Reina: “Pisé el acelerador a fondo”

El conductor de una aplicación de transporte evitó que dos supuestos pasajeros le robaran el automóvil, realizando una arriesgada maniobra, que terminó por atropellar a uno de los sujetos.

Según consignó Meganoticias, el conductor relató que “el sujeto que iba detrás mío me agarra por el cuello, me empieza a asfixiar y a decir que me van a quitar todo. El copiloto me dice que si yo me muevo me va a matar“.

Luego, el copiloto se baja para concretar el robo. Fue en ese momento en la víctima acelera a toda velocidad en reversa. “Cuando el tipo pasa por delante del auto pisé el acelerador a fondo, no la pensé dos veces”, contó.

“En ese momento lo primero que pensé fue en mi hijo, y yo dije ‘son ellos o yo’, no puedo dejar a mi hijo sin papá. Lo hice sin pensar, reaccione no más. Tampoco puedes dejarle la pega tan fácil a ellos, si al final uno tiene familia, uno es el que se sacrifica en la calle”, se excusó.

Uno de los delincuentes tenía 17 años y quedó atrapado bajo el vehículo con heridas de gravedad, mientras que el conductor resultó con lesiones productos de los cortes mientras era amenazado con fuerza.

Ambos sujetos fueron detenidos, uno quedando con arresto domiciliario y otro a la espera de lo que diga la Corte de Apelaciones.