Ministra Rubilar visitó Antofagasta y Mejillones para coordinar las medidas sanitarias

Hasta la Región de Antofagasta llegó la vocera de Gobierno, Karla Rubilar, junto al ministro de Defensa, Alberto Espina, para coordinar las medidas sanitarias en las comunas de Antofagasta y Mejillones. Esto, debido a la medida de cuarentena total que comenzó a regir este martes a las 22.00 horas.

Tras encabezar un encuentro con el personal de las Fuerzas Armadas que se encuentran realizando labores de fiscalización y contención del coronavirus en la zona, ambos secretarios de Estado junto al Intendente de Antofagasta, Edgar Blanco; la alcaldesa Karen Rojo; y los parlamentarios Paulina Núñez y Alejandro Guillier, visitaron el Hospital de Campaña de Antofagasta y posteriormente inspeccionaron la aduana sanitaria de Mejillones.

En la ocasión, los ministros saludaron a todos aquellos trabajadores que deberán mantener sus labores durante la cuarentena total, y llamaron a los ciudadanos a cumplir con las medidas decretadas por la autoridad sanitaria para combatir el virus.

“La cuarentena total es la medida más drástica que nosotros tenemos para poder proteger a las personas del coronavirus. Y si bien muchas veces es muy solicitada por la ciudadanía, es importante entender que esta herramienta no es inocua y que tiene que tomarse en la justa medida y en el momento oportuno. ¿Qué significa eso? Que esta medida se debe tomar no tarde, pero tampoco antes”, expresó la vocera de La Moneda.

Asimismo, el ministro Espina recalcó que “en Antofagasta existen 5.054 integrantes de las FF.AA., Carabineros y PDI desplegados. Se han hecho 23.511 controles por toque de queda y 1.732 personas han sido sorprendidos con infracción al toque de queda. Eso es un hecho que queremos que no se siga repitiendo”.

En ese sentido, el titular de Defensa agregó que “el objetivo de la cuarentena es proteger la salud de los vecinos y de sus familias. Es fundamental que la respeten, es la única forma real y concreta de derrotar al coronavirus”.

“Vamos a tener fiscalización, la Seremía de Salud será extremadamente dura con los incumplimientos y con las sanciones. Pero es vital entender que llegó el momento del cumplimiento ciudadano. No es posible fiscalizar a cada persona. No es posible fiscalizarlos en las medidas de higiene, en el lavado de manos, en el aislamiento social solidario. Por lo tanto, pedir la ayuda de la ciudadanía, porque nada de lo que pueda hacer el Gobierno para combatir el coronavirus será suficiente si no tenemos el compromiso ciudadano”, recalcó la ministra Rubilar.

Finalmente, la vocera de Gobierno afirmó que “esperamos que así como la cuarentena ha ido funcionando en comunas como Arica, Magallanes y Osorno que han sido ejemplo para el resto del país, en unas semanas más podamos decir que Antofagasta y Mejillones cumplieron su cuarentena y nos permitieron contener la pandemia en esta región”.

Agencia Uno