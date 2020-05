SNA anuncia cambios en su plana directiva

Durante la tarde de este martes, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) anunció cambios en su plana directiva, luego de la salida de su exvicepresidente, Juan Sutil, hoy presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Así, tras reunión de directorio realizada la tarde de ayer, la segunda vicepresidencia del gremio la asumió Recaredo Ossa Balmaceda, quien se desempeñaba como director. Para el cargo de director que quedó vacante, se nombró a Andrés Montero Jaramillo.

El presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, comentó que “tanto Recaredo Ossa como Andrés Montero nos ayudarán a continuar orientando las acciones de nuestra institución. Además, valoramos que ambos cuenten con amplia trayectoria gremial lo que es clave en estos tiempos”.

Recaredo Ossa, es técnico agrícola, con especialización en Producción Frutal y Post Cosecha en la Universidad de California, Davis y M&A en Wharton, USA. Proviene de una familia con fuerte tradición agrícola, creció en el campo y ha dedicado toda su vida profesional a la industria frutícola y vinífera en empresas chilenas e internacionales. Participa activamente en varios directorios de la industria, fue vicepresidente de la SNA entre 2017-2019 y es consejero nacional desde hace más de diez años.

Andrés Montero, es ingeniero comercial y contador auditor de la Universidad de Chile (1981) y Master of Arts en Relaciones Internacionales, The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (1985). Desde hace 35 años desarrolla actividades agrícolas y ganaderas en las regiones del Maule y Los Lagos. Su vida gremial se remonta a 2015, cuando fue elegido Consejero Nacional de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Desde 2017 es vicepresidente del directorio de SNA Educa. En 2019, asumió como consejero de la Sofofa, donde, además, es miembro de los Consejos Empresariales Chile-Argentina y Chile-Perú y preside el Consejo Empresarial Chile-España.