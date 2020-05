Pacientes sospechosos por Covid-19 tuvieron que esperar en ambulancias por colapso en Hospital San José

Durante la tarde de este miércoles, se dio a conocer una grave situación ocurrida en las instalaciones del Hospital San José.

Según reportó el canal 24 Horas, varios pacientes sospechosos por Covid-19 tuvieron que permanecer en ambulancias durante largo tiempo, para ser atendidos posteriormente en el recinto hospitalario.

Esto, debido al aumento de personas que están a la espera de ser ingresados en la urgencia. A pesar de esto, desde el hospital indicaron que no están colapsados, según consignó el noticiero de Televisión Nacional.

En este contexto, una de las familiares que se encontraba en el lugar denunció que “mi mamá tiene 60 años, tiene esclerosis múltiple. No tiene otras patologías, llegó acá con un cuadro de neumonía y me dijeron que debe irse a la casa porque ellos no pueden hacer más“, dijo a TVN.

Haz clic acá para revisar el reportaje.