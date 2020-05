Karla Rubilar y caso de paciente con Covid-19 expuesto en TV: “A esto tenemos que llegar para que la gente tome conciencia”

Nadie quedó indiferente a lo ocurrido en la jornada de ayer, miércoles, cuando el matinal Buenos Días a Todos de TVN, expuso el caso de un paciente que estaba internado por coronavirus. La persona, mostró claros síntomas de ahogo y complicaciones al hablar, lo que provocó impacto entre las personas en redes sociales.

En ese contexto, una de las personas que comentó esta situación fue la ministra vocera de gobierno, Karla Rubilar, quien aseguró que no era la forma de mostrar la realidad, pero que se tuvo que llegar a esta manera para que las personas tomen conciencia.

“Ayer vi como ustedes mostraban a esta persona. Me cuestioné si había que mostrar a alguien así, es duro porque dije ‘mira a lo que tenemos que llegar, mostrar a alguien que se está ahogando profundamente por esta enfermedad para tomar conciencia’”, dijo en el mismo matinal.

“Siempre me he preguntado, ¿qué más tiene que pasar? Porque finalmente la gente se cree invencible, dice que no le va a pasar nada y quizás, pasa a ser asintomático, pero va a llegar a su casa, donde está su abuelita y la puede contagiar”, agregó.

“Creo que hoy esa imagen, lamentablemente no me alegra, pero está llegando a ser necesaria. Es brutal para que la gente tome conciencia”, cerró.