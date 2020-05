Ricardo Baeza-Yates, experto en datos: “No estamos bien; Chile está entre los países con más problemas por el coronavirus”

23.048 contagiados y 232 muertos son las cifras que ha dejado el coronavirus en Chile desde su aparición en el país hace dos meses. Eso sí, los reportes diarios subieron de manera considerable luego de que el Ministerio de Salud considerara en sus reportes los casos asintomáticos.

Ricardo Baeza-Yates, experto en datos, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura y se refirió al criterio usado por la autoridad sanitaria, como también en el riesgo de los pacientes que no tienen síntomas relacionados a la pandemia. “Como antes no se contaban, no sabemos cuántos asintomáticos hay. Tienen la misma carga viral; contagian igual y más porque ellos creen que no están enfermos, entonces no se cuidan“, sostuvo.

“No tenemos mucho tiempo, todo partió muy rápido“, complementó el profesional, quien comentó la situación del país a nivel global por la enfermedad. “No estamos bien; Chile está entre los países con más problemas por el coronavirus. El peor es Rusia“, expresó.

Baeza-Yates también afirmó que el control del coronavirus podría ser una buena oportunidad para que el Gobierno actúe de la mejor manera. “Esto una oportunidad dpara redimirse con la ciudadanía luego de lo que pasó con el estallido social. Hay que actuar antes de que los datos ocurran, el mejor ejemplo es nueva Zelanda. No hay que esperar a que pasen las cosas“, cerró.