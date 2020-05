Iquique: Obispado suspendió fiesta de La Tirana por situación del coronavirus

Durante las últimas horas el Obispado de Iquique anunció la suspensión de la tradicional fiesta de La Tirana, programada para el 16 de julio, por la situación del coronavirus que vive en Chile. Así, la medida busca evitar la masiva peregrinación de los fieles a dicha localidad situada en la Región de Tarapacá.

“No subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos la fiesta, sino que lo haremos de una manera distinta“, sostuvo dijo el obispo Guillermo Vera, quien determinó esto en conjunto acuerdo con el intendente Miguel Ángel Quezada.

Hay que recordar que hace algunas semanas, precisamente antes de Semana Santa, el templo de la zona fue cerrado por la emergencia sanitaria. “El santuario está cerrado, y por el momento seguirá así, pero el corazón de la Virgen no lo estará, más bien, estará siempre atento, abierto y dispuesto a acoger la oración”, complementó el religioso.

La fiesta de La Tirana se celebra cada 16 de julio y se homenajea a la Virgen del Carmen.