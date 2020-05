Izkia Siches: “Los datos epidemiológicos van a terminar cerrando el Gran Santiago en los próximos días”

Ante el explosivo aumento de casos positivos de COVID-19 registrados en los últimos días en Chile, que llevó a las autoridades a poner en cuarentena al 60% de la población de la Región Metropolitana, médicos y especialistas prevén una gran recarga de la red sanitaria y el cierre total del Gran Santiago para los próximos días.

Así lo dijo Dra. Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico de Chile, en el segundo encuentro del ciclo de webinar “Conversemos sobre COVID-19”, organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae.

“Los ciudadanos se mueven y con ellos se mueve el virus. Los datos epidemiológicos van a terminar cerrando el Gran Santiago en los próximos días, espero que me equivoque, pero creo que será así”, sostuvo la Dra. Siches, quien fue entrevista en vivo por Sebastián Pavlovic, académico de Salud Pública de esta casa de estudios.

La dirigenta afirmó que no sólo se va a recargar la red sanitaria de Santiago y el sur de Chile, “sino que también el norte se va a ver sobrecargado y lo más probable es que tengamos brotes intrahospitalarios”, añadió. “Somos profesionales que no queremos ver a nuestros equipos sanitarios sobrepasados y últimamente hemos visto un aumento de los casos que nos retorna a foja cero”, expresó.

Acceso a la información

Uno de los temas que marcó la intervención de la Dra. Siches fue el acceso a los datos epidemiológicos por parte del Ministerio de Salud. “Hoy se ha transformado en un conflicto técnico-político que el gobierno debe resolver”, sentenció.

Dijo que no sólo el Colegio Médico ha pedido la información total: “El gobierno debería apostar a datos abiertos como lo han hecho otros países. Hay un retraso de cómo llega la información desde el Ministerio de Salud, la cual no es tan rápida como esperamos”, subrayó.

“La nueva normalidad”

Como “un error”, calificó la Dra. Siches el discurso del gobierno sobre “volver a la nueva normalidad”. A su juicio, si bien es correcto que la autoridad empiece a trabajar en un retorno de las actividades, éstas deben ir de la mano del comité asesor y comité social.

“Por ejemplo el retorno a clases no solo hay que definirlo, hay que conversar con los distintos actores y alinearlos a todos en este tema. Hacer un buen abordaje político para su implementación y yo creo que en eso nos equivocamos en este momento”, dijo.

En reiteradas ocasiones la Dra. Siches dijo que el Colegio Médico nunca ha tenido la intención de ser un obstáculo para el gobierno en la gestión de la crisis sanitaria. “Hemos intentado aportar lo más posible, lo he dicho antes, no queremos obstaculizar al Gobierno, todo lo contrario, queremos colaborar, ya que sabemos que si al Gobierno le va mal nos irá mal a todos como país, por eso seguimos a disposición”, expresó.

“Nosotros (el Colegio Médico) estamos disponibles para trabajar en ello, pero tenemos que recordar que no estamos en cualquier escenario socio-político y hay que sentar a más actores a conversar en la mesa y comunicar mejor. Creo que las personas no han entendido bien en lo que estamos y hubo una cierta tranquilidad de la ciudadanía, se relajaron, empezaron a funcionar en el momento que al parecer no era el más oportuno”, planteó Siches.

Análisis de expertos

Al finalizar la entrevista, un panel de expertos, integrado por el Dr. Alberto Dougnac, intensivista y decano de la Facultad de Medicina, y los académicos de la Escuela de Medicina U. Finis Terrae: Dr. Gabriel Cavada, doctor en Estadística y docente de Epidemiología; el Dr. José Miguel Bernucci, secretario general del Colegio Médico y docente de Medicina Interna y Salud Pública, Dr. Marco Antonio Núñez, docente de Salud Pública y con la moderación de Sebastián Pavlovic, académico de Salud Pública, analizaron el rol del Colegio Médico y realizaron proyecciones respecto al avance de la pandemia en Chile.

“Creo que desde hace mucho tiempo, en el contexto de cómo nos ha atacado el COVID-19 en nuestra sociedad, no estábamos evaluando una epidemia, sino que solo notificaciones”, dijo el Dr. Gabriel Cavada, respecto a la poca claridad de la información por parte del gobierno. “Hay cifras que no somos capacidades de dilucidar porque hay información que aún no sabemos”, sostuvo Cavada .

De acuerdo al doctor en Estadística y docente de Epidemiología, “hay que ver si tenemos parámetros que nos permita corregir la curva epidemiológica. Creo que esa va a ser una disyuntiva muy difícil de resolver. Vamos a tener que suponer que la epidemia en Chile partió hace una semana atrás”.

Respecto al manejo de la crisis, entrega de información por parte del gobierno y el rol del Colegio Médico, el Dr. José Miguel Bernucci manifestó que “en relación a lo que dijo la Dra. Sichel, quiero rescatar el discurso que nos dejó claro que siempre hemos querido ser un ente colaborador. Dentro de esa colaboración, gracias a la presión que realizó el Colegio Médico hubo una mejora de datos, que da cuenta a la realidad que estamos viviendo”. Según el especialista, “se nos vienen semanas complicadas, hemos visto que este aumento de casos que va en correlación con la saturación de hospitales y el aumento progresivo de las camas críticas”, dijo Bernucci.

Referente a los efectos secundarios indeseados de la pandemia, el Dr. Bernucci afirmó que existe una gran preocupación por la salud mental. “Las cuarentenas totales tienen efectos secundarios indeseados y dentro de los cuales está la salud mental, el aumento de la depresión, aumento de violencia intrafamiliar, aumento de abuso de sustancias y ansiedad. Hay que hacerse cargo de estos problemas de salud mental y estos efectos indeseados del COVID-19”, dijo el médico.

