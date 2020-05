Paula Daza llamó a preocuparse por los adultos mayores durante pandemia

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, llamó a la preocupación por los adultos mayores durante el brote de coronavirus que enfrenta el país.

“Sé que muchos de ustedes no lo ha pasado bien. El encierro no es fácil, menos alejados de los familiares. Sabemos que son momentos complejos, pero quiero decirles que este distanciamiento físico no significa que estén distanciados socialmente”, manifestó la autoridad.

Las personas mayores son el grupo de la población más vulnerable al COVID-19, razón por la cual se han tomado medidas preventivas como las cuarentenas para los mayores de 80 años.

En este contexto, la subsecretaria envió un mensaje de apoyo enfocado en tres ideas principales: el cuidado de la salud mental y física, la comunicación con otras personas a través del uso de la tecnología y la solicitud de ayuda cuando se necesite.

“El distanciamiento físico es fundamental para contener la pandemia, pero también debemos mantenernos activos y comunicados con nuestros seres queridos”, afirmó la autoridad.

Agregó que “tenemos que aprender a pedir ayuda a los más jóvenes, aquellos que en estas circunstancias pueden ayudar con las rutinas más simples”.

Finalmente, la autoridad entregó un mensaje a todos quienes tienen familiares o conocidos en establecimientos de larga estadía, ya que ellos también llevan mucho tiempo sin recibir visitas.

“Las personas mayores tienen un gran aliado, la sabiduría que nos da la experiencia. Los invito a recordar esos momentos, a contactarse con la fuerza de otras oportunidades que los empujó a salir de estos momentos difíciles. Hoy, una vez más, es tiempo de recurrir a esa misma fuerza para poder sobrellevar estos tiempos difíciles”, dijo.