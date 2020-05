PPD realiza inédito Consejo Nacional online y prioriza objetivos políticos

Con la asistencia virtual de más de 300 militantes, consejeros, parlamentarios y dirigentes regionales, el Partido por la Democracia (PPD) realizó su 52º Consejo Nacional, el primero en casi 33 años de historia que se efectúa vía on line.

Durante su intervención al inicio del encuentro, el presidente del partido, Heraldo Muñoz, fijó cuáles deben ser las prioridades partidarias en medio de este contexto de crisis sanitaria, social y económica, agregando que la prioridad hoy son las personas, pero calificando de “falsa” la dicotomía salud-economía.

“El COVID-19 cambió la agenda pública. Y la cambió en Chile y el mundo. El estallido social del 18 de octubre, las movilizaciones, las demandas sociales el plebiscito constitucional, la reforma tributaria pasaron a un segundo plano por la emergencia sanitaria. La urgencia de prepararnos para el plebiscito y la franja televisiva fueron reemplazados por los reportes diarios de contagios y las cuarentenas”, recordó el excanciller.

El timonel PPD sostuvo que “el sentido común de la gente mudó desde el malestar y la rabia, al miedo al contagio, el miedo a la muerte propia y de los más cercanos. Y el miedo a la incertidumbre. En esta coyuntura tenemos que centrarnos en varios temas vinculados: el manejo sanitario/político de la pandemia, las medidas económicas y sociales que se han propuesto, el calendario electoral-plebiscitario, y la post-pandemia”.

Sobre el primer punto, Muñoz señaló que las buenas cifras que dice el Gobierno tener contrastan con las que se ven en otros países, en materia de testeos, número de contagiados y rastreo de posibles contagios. “Demás está mencionar la conducta errática del Ministro Mañalich, sus peleas con los alcaldes, el comportamiento bizarro con el embajador de China, etc. La personalidad no es excusa para las decisiones erradas. Aun así, en la Oposición hemos respetado las decisiones adoptadas por la autoridad sanitaria”.

No obstante lo anterior, el presidente PPD recalcó que “una de la decisiones más dañinas y erráticas fue el llamado prematuro a la nueva normalidad, o a un ‘retorno seguro’. En vez de la cautela, se nos dijo que podíamos tomarnos un café o una cerveza en público, que los colegios volverían en mayo, que los funcionarios públicos tendrían que estar en sus puestos presenciales en abril, y que se podrían abrir los malls. Y, claro, se produjo el evidente relajo cuando no habíamos aplanado la curva, ni llegado a una meseta. ¡Por eso, no extrañó la fiesta de 400 personas en Maipú!”.

El exministro enfatizó que “la dicotomía entre salud y economía es falsa”, pues “no se trata de optar entre vida humana y actividad productiva para vivir. El punto es cuándo salir del confinamiento para retomar la actividad económica, para no retroceder como ha ocurrido en algunos países”. Justamente, sobre el tema económico, Heraldo Muñoz indicó que la posición partidaria es “las personas primero”. “La Oposición, y el PPD en particular (junto con la Convergencia Progresista), hemos actuado constructivamente, haciendo propuestas bien fundamentadas, con números y financiamiento”, recalcó.

“En el PPD, constituimos un potente equipo de médicos, especialistas en salud y economistas para elaborar propuestas integrales. Y un punto principal que postulamos es que el traspaso de recursos a las familias no es sólo una estrategia económica, sino una estrategia sanitaria. Ambas son absolutamente inter-dependientes. O, puesto de otra manera: para evitar un mayor shock económico-social, hay que controlar la pandemia con medidas rigurosas y claras”, afirmó.

Sobre el Ingreso Familiar de Emergencia, el timonel recalcó que han insistido en que el monto de 65 mil pesos es insuficiente y que la ayuda no puede ser a “cuenta gotas. Reiteró que debe haber más aporte fiscal y recordó que Chile cuenta con Fondos Soberanos del orden de US$ 20.000 millones. “No decimos que haya que gastárselo todo, o endeudarse sin límite. Solo que son necesarias medidas extraordinarias para momentos extraordinarios”, comentó.

Sobre el proceso constituyente, que quedó trunco a causa del Covid-19, Heraldo Muñoz dijo que el calendario electoral-plebiscitario pasó a segundo plano, pero está en el horizonte cercano.

Agencia UNO.