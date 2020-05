Ministro Mañalich encabezó testeo de anticuerpos a funcionarios de la Salud en Maipú

Funcionarios de las Unidades de Medicina y Geriatría del Hospital El Carmen de Maipú se sometieron a testeos rápidos de anticuerpos contra el Coronavirus. El procedimiento se desarrolló en el marco de las experiencias piloto que se están aplicando a personal de salud expuesto al contagio de COVID-19 por medio de la atención a pacientes.

Se trata de una medida que es parte del Plan Coronavirus destinada a profesionales de la salud, para población penal y Gendarmería, además de hogares de adultos mayores.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, explicó que este tipo de exámenes son validados por el Instituto de Salud Pública, con un estudio de alrededor de 400 muestras y que el resultado ha sido favorable, ya que han demostrado en un 80% tener la capacidad para identificar a quienes tienen anticuerpos, lo que a juicio de la autoridad es un buen número para testear a la población.

La manera de aplicar este examen es simple: basta una gota de sangre en el dispositivo, similar al que se utiliza para el VIH, y su resultado puede demorar tan sólo 15 minutos.

La autoridad indicó que “este dispositivo, lo que hace es detectar en una muestra de sangre si la persona tiene anticuerpos recientes o antiguos contra el coronavirus”.

En el caso de los funcionarios de la salud se plantea que el test de anticuerpos se realice cada 15 días al personal que se desempaña en unidades de alto riesgo.

Hospital El Carmen

Con las pruebas realizadas en el Hospital El Carmen de Maipú se dio por finalizada la marcha blanca de este proceso iniciado en el recinto hace tres semanas, donde ya han testeado a 133 funcionarios de la Unidad de Cuidados Intensivos y 78 de Neonatología.

El director del recinto asistencial, Dr. Juan Kehr, afirmó que esta iniciativa se realizó con el objetivo de saber el nivel de contagio asintomático registrado en el recinto asistencial, partiendo por la Unidad de Cuidados Intensivos, donde tienen 15 pacientes con COVID-19.

“Vamos a seguir chequeando, la del día de hoy es la Unidad de Medicina, y prácticamente todo el hospital, porque la idea es saber exactamente los niveles de contagios asintomáticos que tienen nuestros funcionarios”, indicó.

Cristina Soto, enfermera Jefe del Hospital El Carmen, explicó que el testeo ha evidenciado una baja tasa de contagios entre los funcionarios y que estos han sido básicamente asintomáticos, lo que significa que las medidas de protección que se están monitoreando han ayudado a evitar los contagios entre ellos y hacia los pacientes. Respecto de los funcionarios testeados, señaló se ha aplicado a “sobre doscientos, entre la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatología, y con ellos, hay un porcentaje del 2% aproximadamente que salieron testeados positivos a IgG e IgM”.

Una de las funcionarias que se realizó el test hoy -el cual salió negativo- fue María Teresa Chartier, enfermera de la Unidad de Medicina, que señaló haber tuvo contacto estrecho con una funcionaria que dio positiva a la enfermedad. “Nos reincorporamos todos los funcionarios que tuvimos contacto en ese momento. Ahora me acabo de hacer el test rápido y salió negativo, lo que quiere decir que no me contagié, a pesar de haber tenido contacto estrecho”.

¿Qué es un test rápido?

A diferencia del test PCR, que detecta propiamente al virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, la prueba serológica conocida como test rápido detecta la respuesta inmunológica, es decir, los anticuerpos que produce nuestro organismo para defenderse de la infección que produce este patógeno.

Estos anticuerpos llamados IgM (inmunoglobulina M) y los IgG (inmunoglobulina G) se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo.

La presencia de anticuerpos (IgG/IgM) en la sangre contra SARS-CoV-2 se puede considerar como la confirmación de que una persona fue infectada por el virus.