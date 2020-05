“Siguen lucrando”: Carter (UDI) critica a autopistas urbanas de Santiago por cobros indebidos

El diputado UDI, Álvaro Carter, criticó la respuesta entregada por la agrupación que reúne a las concesionarias de autopistas del país (Copsa), quienes acusaron que la interpretación hecha por el MOP para exigir rebajar las tarifas era “inconsistente” y anunciaron que concurrirán a un arbitraje.

“Cuando les tocaron el bolsillo, alzaron la voz; pero cuando los chilenos les piden un gesto, guardan silencio y siguen lucrando”, enfatizó Carter.

El parlamentario afirmó que “me llama poderosamente la atención que las autopistas en vez de agachar el moño y buscar un acuerdo con el Gobierno, busquen seguir lucrando a costa de todos los chilenos. Y más ahora que estamos viviendo una situación muy complicada a nivel país a raíz del Covid-19”.

“Es simplemente no entender nada de lo que está viviendo la gente que debe usar las autopistas por necesidad de trasladarse, muchas de ellas obligadas por la urgencia de trabajar durante esta pandemia y no por gusto. Carecen de sentido común y siguen viviendo en una burbuja porque obviamente a costa de las personas, siguen recibiendo los mismos flujos de dinero como si en Chile no pasara nada”, precisó.

“Insisto, no hay que ser expertos para darse cuenta de que el tránsito en las horas punta no es ni una cuarta parte de lo que utiliza estas vías en un día común y corriente por lo que sus cobros en horas de saturación durante la pandemia del Covid-19 son absolutamente abusivos”, sentenció Carter.

Por lo anterior, el diputado Carter anunció que “voy a estudiar el concurrir a la Fiscalía Nacional Económica para que analice el caso de las concesionarias y detecte los problemas que están generando. Además, oficiaré a la Comisión de Transportes de la Cámara Baja para que cite a Copsa y explique por qué se niega a bajar las tarifas”.

“Además oficiaré al MOP para que estudie los contratos y se busque modificar estos acuerdos que son totalmente abusivos en contra de la gente y que de una vez por todas se cobre de manera justa, terminando así con los abusos en contra de los usuarios”, afirmó el diputado.

“Nadie está en contra que cobren, pero que lo hagan de manera justa y sin abusar de los miles de chilenos que usan estas autopistas a diario y deben lidiar con estos cobros de las concesionarias de las autopistas”, puntualizó.