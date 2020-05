Alcaldía de Graneros pide solución para abrir los comedores de escuelas públicas

Uno de los efectos más importantes y de mayor impacto, no solo por la pandemia del COVID-19, sino también, consecuencia del estallido social, es la precariedad del empleo. Las líneas económicas se han visto debilitadas y muchas familias ya sufren para llegar a fin de mes, aun cuando han existido bonos gubernamentales que sirven para paliar, en parte, esta grave crisis.

En este sentido, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, hace un llamado a las autoridades nacionales para abrir y mantener activos los comedores ubicados al interior de las escuelas públicas, como una forma de atacar el empobrecimiento de la comunidad.

“Sabemos que muchos vecinos y vecinas han perdido su trabajo, por la razón que sea. Y cuando eso ocurre en al interior de un núcleo familiar sustentado solo por una persona, el problema es gravísimo. ¿Qué hacemos entonces?, desde nuestro punto de vista, lo primero es garantizar la alimentación“, indica el jefe comunal.

Bajo esa premisa, Segovia, manifiesta que es necesario, “hacer funcionar los comedores de los colegios públicos y que las empresas hagan su trabajo. La JUNAEB debe proveer el alimento y así repartirlo no solo en los escolares, sino también, en la comunidad que está muy complicada. Obviamente esto tiene que ir aparejado de todas las medidas sanitarias que impidan contagios. Podemos hacer turnos, inventar horarios, etc. Lo que no podemos hacer, es quedarnos inmóviles ante una situación que está a punto de explotar”.