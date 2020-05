Minsal descartó que muerte de paciente en Hospital San José haya sido por falta de ventiladores

Este domingo funcionarios del Hospital San José denunciaron que una persona contagiada de coronavirus murió debido a la supuesta falta de ventiladores mecánicos. La acusación de los trabajadores fue replicada por las redes sociales de la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap).

En paralelo se dijo que el recinto hospitalario cuenta con menos del 25% del personal y que la Unidad de Cuidados Intensivas estaría colapsada, cuestión que fue desmentida por el director Luis Escobar.

Durante este lunes, posterior al reporte del Ministerio de Salud, el subsecretario de redes asistenciales, Artuo Zúñiga, negó lo anterior y reveló que el complejo sí contaba con los insumos necesarios.

“En cuanto a la situación particular de este paciente en el Hospital San José, puedo mencionar que me he comunicado directamente con el director del Hospital y él me ha informado que este paciente llegó en gravísimas condiciones, se iniciaron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente falleció“, expresó.

“Hemos ido aumentando progresivamente la cantidad de ventiladores mecánicos en nuestro país. Hoy contamos con 2.035 a nivel nacional, con una disponibilidad de 600 para quien lo necesite”, complementó la autoridad sanitaria.