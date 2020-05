VIDEO | Alcaldesa de Nogales en contra de fiesteros durante pandemia: “Los vamos a tener que agarrar a peñascazos”

La alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, se mostró furiosa en contra de quienes hacen fiestas durante la crisis sanitaria del Covid-19,

La autoridad, al tomar conocimiento del primer caso de coronavirus en su zona, reaccionó publicando un enérgico mensaje a través de su Facebook contra quienes no cumplen con las medidas sanitarias.

“El caso está en un sector rural, pero más pena me da que es un joven de 26 años, yo puedo esperar un caso de un adulto mayor, de una persona que está enferma, pero no de un joven que tenga 26 años, nadie está libre, pero de un joven, eso aún no lo quiero asumir”, manifestó la alcaldesa.

“Hemos estado tan preocupados de fumigar todos los sectores, pero después de las 10 de la noche ustedes ven que están tomando, carreteando, la fiesta no se ha acabado, hay muchos reclamos de la gente. Esperemos que sea este caso y no más”, añadió.

“Como alcaldesa no voy a permitir que sigan los carretes, ya les dije a las familias en las poblaciones cuando vean carretes, por favor vecinos únanse, si no quieren entender vamos a tener que agarrarlos a peñascazos, pero que entiendan de una vez que no puede ser”, señaló ofuscada.

Luego, la alcaldesa actualizó la información e informó de un segundo caso, correspondiente a un joven de 20 años.

“No voy a decir si es zona rural o zona urbana, porque las familias como que se ofenden, porque el anterior Covid creyó que yo les estaba diciendo a ellos que les fueran a apedrear la casa, cosa que no es así”, explicó.