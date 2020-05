Izkia Siches sobre el ministro Mañalich: “Me molesta lo poco diplomático que es”

Izkia Siches abordó la situación de la pandemia y la relación que tiene el Colegio Médico, que preside, con el Gobierno, con quien ha tendido diferencias públicas por la transparencia y entrega de datos relacionados a los contagios de Covid-19 en el país.

En entrevista con la Revista Ya, la dirigente gremial relató que en la mesa social en que estuvo el Presidente Sebastián Piñera le dijo que como Colegio Médico “sí queremos colaborar, pero ustedes no nos dejan’. No él particularmente (Piñera), sino que el Ministerio de Salud o los distintos actores nos dejan al margen”.

En esto, precisó que a veces tienen problemas con la figura del ministro de Salud, Jaime Mañalich: “Me molesta lo poco diplomático que es. Creo que es un error, por ejemplo, pelearse con la Sociedad de Infectología, con la Sociedad de Epidemiología, a veces decir qué cosas son mentira o son verdad. Eso saca sarpullido en la comunidad médica, lo que es innecesario”.

Con respecto al Plebiscito, fijado para el 25 de octubre, Siches dijo que “nosotros hicimos que corrieran el plebiscito a octubre, pero él (Piñera) quería sacarlo de octubre (…) me junté con las organizaciones sociales, les mostré las curvas y les dije que las marchas organizadas no las podían hacer. Hice todo ese trabajo para qué, para que después el Gobierno y el Presidente digan que no va a haber el plebiscito, me pareció que me estaban viendo la cara”.

“También me enojé cuando empezaron a hablar del plebiscito, del retorno. Si en septiembre está la embarrada en el país por el virus, yo me voy a ir a sentar a donde tenga que hacerlo para postergarlo”, sostuvo.