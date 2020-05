Ministro de Ciencia y filtración de datos de contagiados: “Es irresponsable, el domicilio es algo tremendamente sensible”

Este lunes un medio digital dio a conocer un mapa georeferenciado mostrando dónde se encontraban los contagios de COVID-19 en Chile, lo que alertó al Gobierno ya que por ley dichos datos son de carácter privado de cada paciente.

Al respecto habló el ministro de Ciencia, Andrés Couve, en “El Rompecabezas” de Agricultura donde dijo que el hecho es “absolutamente irresponsable y gravísimo”.

“En ese medio digital se publica información georeferenciada de personas contagiadas. Cuando hablamos de proteger la información de los pacientes, de que está protegida por ley tenemos que saber que la anonimización no es solamente el rut, no es solamente el nombre. También el domicilio es algo tremendamente sensible y lo estamos cuidando porque queremos cuidar a esas personas y queremos evitar la estigmatización de esas comunidades”. agregó.

COVID-19 EN CHILE: “NOS QUEDA UN TIEMPO LARGO TODAVÍA”

Recordemos que hasta el lunes a las 21 horas se registraban 31.721 contagios de COVID-19 en Chile, con 335 fallecidos. “Estamos frente a una epidemia que está avanzando muy rápidamente en todo el mundo y en Chile. Nosotros como gobierno y siguiendo a la autoridad sanitaria que es el Ministerio de Salud hemos implementado medidas dirigidas a cuidar la salud de las personas, entre ellas el uso de mascarillas en lugares cerrados y donde se congreguen más de 10 personas, por lo tanto el llamado es muy claro, a que las personas nos ayuden a que estas medidas se cumplan”, dijo.

“Esta epidemia probablemente va a estar un tiempo largo con nosotros. Ya llevamos dos meses y nos queda un tiempo largo todavía, dos o tres meses más. Vamos en la etapa más crítica y por lo tanto las medidas que se implementen deben ser medidas que podamos sostener. Hemos dicho desde el Gobierno que el principal interés es proteger la salud y la vida de las personas, por eso las medidas apuntan a salvar vidas, pero también tenemos que entender que para cuidar esas vidas también debemos cuidar el empleo, cuidar el cómo las personas están resistiendo este período duro en sus casas, por lo tanto con un énfasis en bienestar, y lo que permiten estas medidas de cuarentenas alternantes o selectivas es que vamos cerrando y abriendo localidades según cómo están los contagios, cómo está el crecimiento de los contagios, cómo se distribuyen y también con condiciones y criterios sanitarios”, afirmó.

Así se han dado “brotes que no son todos simultáneos, hemos visto en el sur que ya están mucho mejor (como en Temuco, Magallanes, Ñuble) y hoy día nos estamos enfrentando a uno muy duro que es el de Santiago”.

Varios alcaldes nos han dicho que muchos sectores de sus comunas sufren de hacinamiento. ¿Se ha visto la alternativa en el Gobierno de instalar albergues ?

– Esa posibilidad existe. Existen albergues para personas que estén en situación de contagio y aislamiento. Lo importante aquí es ver que los criterios que se establecen para decretar que una comuna o una localidad está con una incidencia o una tasa de crecimiento mayor y preocupante, es que las medidas pueden ser distintas y es por eso que en la Región Metropolitana hay algunas unas comunas en cuarentena y otras -ya sea porque tienen estos criterios muy bajos o son localidades rurales donde hay mucha dispersión de las personas y donde la cuarentena no es la manera más efectiva- y por eso es importante distinguir los criterios que se aplican.

Se ha hablado mucho del manejo de la información, se han conocido críticas sobre secretismo en el manejo de la información sobre el Coronavirus. Y teníamos esta publicación de los datos georeferenciados por parte de un medio. ¿Cómo responde a esos cuestionamientos?

– La publicación que vimos todos el día de ayer en un medio digital es absolutamente irresponsable y gravísimo. En ese medio digital se publica información georeferenciada de personas contagiadas. Cuando hablamos de proteger la información de los pacientes, de que está protegida por ley tenemos que saber que la anonimización no es solamente el rut, no es solamente el nombre. También el domicilio es algo tremendamente sensible y lo estamos cuidando porque queremos cuidar a esas personas y queremos evitar la estigmatización de esas comunidades. El tema general de datos es importante insistir en que se ha instalado una falsa percepción de que no hay datos para tomar decisiones. Yo quiero ser categórico: en Chile tenemos un sistema de recopilación de información que lo hace la gente que además está en la primera línea, que además de atender a los pacientes, recoge información para el Minsal. Es información de calidad, es una gran cantidad de información, ha ido evolucionando, es confiable. Hay datos para tomar decisiones, hay datos disponibles e informan a la comunidad y hay datos que estamos albergando en la Web del Ministerio que permiten hacer investigación científica de muy buena calidad.