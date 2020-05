Minsal refuerza capacidad hospitalaria por aumento de casos Covid-19

El Ministerio de Salud informó del conjunto de medidas y acciones para enfrentar la creciente demanda de cuidados intensivos por parte de pacientes con Covid-19 en la Región Metropolitana y llamó a la población a cumplir, efectivamente, con las cuarentenas y adoptar las medidas de prevención individual para evitar contagios que deriven en más hospitalizaciones.

“Es evidente que estamos enfrentados a una situación muy compleja, sobre todo en la Región Metropolitana, donde la demanda por hospitalización, por respiradores ha crecido del orden de 5% por día, número muy relevante y eso ha determinado la cuarentena casi total de las comunas de Santiago”, dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La autoridad agregó que “no nos cansamos de repetir que nos hemos preparado hace mucho tiempo. Adelantamos medidas para dar la pelea como corresponde y salir victoriosos de esta pandemia. Pero no podemos dejar de hacer un énfasis tremendo en que no podremos avanzar sin la colaboración de todos, porque al final, la decisión de usar o no una mascarilla, mantenerse en cuarentena, no ir a ver a un adulto mayor, consultar oportunamente si se tiene síntomas, lavarse las manos; que son las medidas más efectivas, juntos al distanciamiento social, harán la diferencia respecto a cómo nos ira contra esta pandemia mundial”.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que al día de ayer a las 21:00 horas 604 personas estaban en una UCI producto del Covid-19. Detalló que desde hace 10 días aumentan en 20 los pacientes que diariamente deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos.

Informó que de los pacientes en UCI 494 están en ventilación mecánica y de éstos 113 en condición crítica de salud.

“Hoy contamos con 582 ventiladores mecánicos disponibles. A nivel nacional la ocupación de estos equipos es de 77% y en la Región Metropolitana se eleva a 87%”, indicó el subsecretario Zúñiga.

La autoridad informó que para hacer frente a la contingencia “aumentamos fuertemente la disponibilidad de camas críticas en el país, hemos trasladado ventiladores desde regiones hacía la Región Metropolitana y contratado más personal de salud. Son 7.200 personas que ya se encuentran contratadas”.

Dentro de las medidas a adoptar, dijo se podrán “trasladar pacientes de la Región Metropolitana hacia O’Higgins y Valparaíso. También podremos trasladar personal de salud desde un hospital a otro. Pero insistimos, esto tenemos que hacerlo de la mano con la ciudadanía. Que al ver estos números se entienda la gravedad de la situación y reiteramos el llamado a respetar las medidas de prevención”.

El ministro de Salud, en tanto, informó de los criterios de seguridad con que funciona la red asistencial, según lo cual “la capacidad de atención del sistema de salud es escalable. “Nos hemos fijado como criterio que la capacidad de ventiladores ocupados en un hospital determinado no exceda el 80% y si eso ocurre trasladamos a los enfermos o aumentamos los ventiladores para mantener ese margen de seguridad”, dijo.

La autoridad agregó que hoy se vota en el Senado en Primer Trámite Constitucional el proyecto de ley que suspende, en tanto dure la pandemia, la exigencia de haber aprobado el Eunacom a los médicos extranjeros para ejercer en Chile. “Llamamos a los senadores a aprobar con celeridad este proyecto de ley que permitirá contar con más recursos humanos calificados”.

Agencia Uno