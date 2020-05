Subsecretario Zúñiga y aumento de los contagios: “Si seguimos a este ritmo, nosotros vamos a necesitar más ventiladores”

Durante este martes se conoció un nuevo reporte del Ministerio de Salud donde se alcanzó la cifra más alta de contagios desde la llegada del coronavirus a Chile: 1.658 casos. Además, se planteó la inquietud respecto al posible colapso en hospitales del país por la falta de ventiladores mecánicos y el aumento de enfermos por Covid-19.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, salió al paso de esto último y aclaró la situación. “Si seguimos a este ritmo, nosotros vamos a necesitar más ventiladores. Es por eso que estamos entregando y tenemos compras ya realizadas que van a tener su entrega en los próximos días“, dijo.

“Mañana llegarán 10 ventiladores al Sótero del Río y el fin de semana llegarán más ventiladores y se irán distribuyendo a la población“, complementó la autoridad sanitaria, quien sostuvo que “se van a ir distribuyendo en los hospitales, pero insisto, nosotros podemos aumentar en la cantidad de ventiladores, porque uno puede comprar más. Lo fundamental aquí es que hay un equipo médico, un equipo de salud detrás de cada uno de ellos y eso tiene obviamente un límite”.

El funcionario también hizo un llamado a la ciudadanía. “Las enfermeras no se fabrican, los kinesiológos no se fabrican de un día para otro, no se capacitan de un día para otro y eso es por lo que apelamos a la ciudadanía de tener una responsabilidad individual y comprometerse con las medidas que ha impuesto la autoridad sanitaria para disminuir este nivel de contagio que estamos teniendo“, manifestó.

“Hemos trasladado ventiladores a la región Metropolitana, hemos contratado más personas de salud. Estamos llegando un nivel alto de un 77% a nivel nacional de un 87% en la región Metropolitana, en la región de Tarapacá y la región de Antofagasta“, agregó Zúñiga, a quien el ministro Mañalich complementó. “Lo que está ocurriendo es que hemos crecido vigorosamente el número de camas, ventiladores y seguimos creciendo”.

Ministro Jaime Mañalich: “Si se supera el 80% de ocupación, se trasladan pacientes y se aumenta la cantidad de camas”. “Hacemos un llamado a los senadores a aprobar el proyecto de ley que permitirá contar con más dotación de recurso humano en los servicios de salud”. pic.twitter.com/4BSvS6C4Ie — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 12, 2020

“Se están reforzando a todos los hospitales, como parte del #PlanCoronavirus” “Estamos llegando a un nivel alto de ocupación de camas y accionamos más herramientas, como el traslado de pacientes, ventiladores, dotar de más ventiladores” – Subsec @arturozunigaj pic.twitter.com/lbhjFebTgB — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 12, 2020