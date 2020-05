Experto en Biotecnología: “Esta semana de cuarentena es vital para saber qué nos deparan las próximas dos semanas”

Este miércoles se registró la mayor cantidad de contagios de coronavirus en 24 horas en Chile (2.660) y ante esto se tomaron medidas como bajar la edad de cuarentena obligatoria para adultos mayores de 80 a 75 años y decretar cuarentena total en la Región Metropolitana a partir de este viernes, por lo que cerca de 8 millones de personas estarán confinadas.

Al respecto, abordó el tema en “El Rompecabezas” de Agricultura el Doctor en Biotecnología y director del Laboratorio de Biología Computacional de la Fundación Ciencia y Vida, Tomás Pérez Acle.

“Es una situación compleja la que enfrentamos en la Región Metropolitana. Veníamos descendiendo, las autoridades llegaron a hablar de esta meseta hasta antes de los últimos días de abril. Al 1 de mayo hubo un repunte importante. Al principio se habló del aumento de los test y efectivamente pasamos de 4 mil, 5 mil test diarios a 8 mil test diarios y en algún minuto hubo 13 mil test. Pero vimos que la tasa de positividad básicamente se triplicó, entonces a pesar de que teníamos un doble número de test, llegamos a tener tres veces la cantidad de positivos. Esa fue la primera alerta de que tenemos una mayor cantidad de virus en la población”, comentó.

“Veníamos saliendo de una cuarentena bastante larga en algunas comunas y vimos que el virus salió de estas comunas y se fue a comunas más populosas; comunas del sur poniente y el norte de la Región Metropolitana”, agregó el experto. Asimismo lamentó que algunas personas aún no entiendan la responsabilidad de guardar cuarentenas para evitar la propagación del virus.

“Lamentablemente hoy nos enfrentamos a un virus para el cual los seres humanos no tenemos inmunidad; primera vez que nos enfrentamos a este virus entonces no hay forma que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune sea capaz de combatir el virus apropiadamente. Potencialmente la gran mayoría de la humanidad podría llegar a infectarse (…) el único momento libre de este virus es tener una vacuna y vacunar un porcentaje alto de la población, al 60% de la población para deshacernos de este virus. Hay que aprender a convivir con este virus“, aseveró.

Respecto a Chile, la situación actual tiene “una alarma que tiende a rojo lamentablemente, por una condición que es la condición de extremo requerimiento del sistema sanitario, específicamente de la Región Metropolitana”.

“Afortunadamente las autoridades del Ministerio de Salud tomaron control de toda la red sanitaria en todo el país, esto quiere decir que para la autoridad de Salud una clínica privada o un hospital clínico es lo mismo, o si debe trasladar a un paciente de una clínica a un hospital lo van a hacer. Pero si vemos las tasas de uso de las UTI, de las UCI, están cerca de la saturación, en el 75-80%, esto quiere decir que es alarmante“, agregó el experto.

“Este es un virus altamente contagioso, de baja letalidad que ronda en Chile en 1,1% y podría llegar al 2% (…) Es importante contener y las medidas de la autoridad son importantes. Cuarentena total es no tengo que salir de mi casa, no hacer fiestas, no ir donde el vecino, donde la madre a menos que tenga que llevarle algo de comida o un remedio“, añadió, llamando a la responsabilidad.

Sobre el actuar del Gobierno aseveró que “veníamos haciendo un buen trabajo y las autoridades tomaron en su minuto las medidas que debían haberse tomado pero nos sorprendimos cuando nos enfrentamos a una situación de cuarentena total a una comuna y cuando tú ves que solo afecta a un 30, 40% de la movilidad de las personas, te das cuenta que hay algo que no estamos entendiendo. Quizá tenga que ver con el diseño de Estado que tenemos y que nos ha golpeado en la cara desde el año pasado, en la crisis de octubre. Vemos que no se cumplió de la forma en que debía cumplirse”.

¿Estamos en el peak? ¿En el momento más difícil?

– Estamos en el momento más difícil, pero no es el más difícil que nos va a tocar enfrentar, lamentablemente. Esta semana es vital. Lo que ocurra desde el momento en que se establezca la cuarentena para saber qué nos deparan las próximas dos semanas. Si seguimos creciendo, las próximas dos semanas que vienen van a ser muy duras.

¿Van a aumentar los fallecidos?

– Lamentablemente sí. Para eso es vital que funcione bien la cuarentena.