Fiesta de La Tirana es suspendida por el coronavirus

El presidente de la Federación de Bailes Religiosos, Juan Pablo Maturana, especificó que “la virgen esta vez no baja a Iquique tampoco, la fiesta está suspendida, ya que al no estar el pueblo peregrino, al no efectuarse los rituales de bajada, la procesión y la subida de la virgen, no hay fiesta. Solo se harán actividades litúrgicas virtuales“.