Ministro Mañalich informó que llegarán reactivos para PCR destinados a clínicas privadas

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró esta mañana que próximamente llegarán al país insumos médicos, específicamente reactivos para la toma de exámenes PCR, destinados a las clínicas privadas.

Esto luego de que ayer estos centros asistenciales acusaran que se produjo un quiebre de stock nacional de un reactivo de laboratorio para poder aplicar el test que confirma o descarta el COVID-19.

Consultado sobre la materia, Mañalich aseguró hoy que “entre el día de mañana y pasado mañana llega un vuelo con los insumos que los agentes privados habían contemplado”, según consigna CNN Chile.

“Creo que en la medida en que estén focalizados en no testear pacientes que son asintomáticos y que no han estado en contacto con un caso positivo, efectivamente no van a tener problema”, agregó la autoridad.

Además, el secretario de Estado aseguró que una vez que lleguen estos reactivos, el “Minsal no tiene ninguna dificultad en entregar estos insumos en préstamo para que mantengan el nivel de exámenes que se necesita, a condición de que se ciña la toma de exámenes a quienes realmente cumplen con las definiciones que la autoridad sanitaria ha dado”.

En esta línea, el titular de Salud indicó que “ha habido un volcamiento de personas que, no cumpliendo los criterios de ser sintomáticos o de haber estado en contacto estrecho con alguien positivo para coronavirus, han concurrido a manera de chequeo general a hacerse exámenes PCR”.

Por lo mismo, Mañalich manifestó que en “el flujo de insumos que las instituciones privadas tenían contemplado, este exceso de demanda les produjo un quiebre de stock de insumos”.

Finalmente, la autoridad sanitaria reiteró que el Minsal “adquirió un stock muy importante para mantener el ritmo de testeo que estamos llevando” en el sector público.

Agencia Uno