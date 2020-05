¿Caminando? Colonia de peruanos residentes en Chile buscan retornar a su país

Un grupo de 50 ciudadanos peruanos, que se han visto desemparados por la Embajada, intentarán retornar caminando a su país. Esta decisión la tomaron tras pernoctar por varias noches a las afueras del consulado. El trayecto considera desde Providencia hasta Arica.

Son poco más de 2 mil kilómetros (2.079) los que deberán caminar los residentes peruanos en Santiago. Esto a raíz de la desesperación de regresar a su país natal, después de un mes de espera y angustia para poder abandonar Chile. Muchos de ellos se encuentran sin trabajo y también están lejos de sus familias.

Pedro Guzmán, es uno de los ciudadanos en esta situación y su deseo es integrar el grupo que emprenderá regreso a tierras incaicas. Guzmán explicó que algunos de sus compatriotas han podido quedarse en albergues, pero que gran parte de ellos han tenido que pasar las noches en la intemperie, a las afueras de la embajada peruana.

“Todos necesitamos volver a Perú, no hay apoyo todavía del consulado peruano, por eso que mañana se va a movilizar un montón de compatriotas de Santiago hacia Arica. Son más de 50 personas, porque en el camino se van a ir sumando más compatriotas que se van a ir sumando”, detalló a T13.CL.

“Queremos ayuda para poder llegar a nuestro país. Nosotros acá no tenemos un trabajo, no tenemos familia. Algunos estaban de turistas, a otros se les acabó el trabajo, entonces no tenemos cómo pagar un arriendo y todo lo demás”, profundizó.

El martes, al rededor de las cinco de la tarde, un grupo de 30 personas intentó una travesía similar hacia el norte del país, con menores y mujeres embarazadas. No obstante y producto del cansancio, la aventura no tuvo éxito, detalló el T 13.

“Hay compatriotas que tienen más de un mes acá y hasta hoy no pueden salir de Santiago. Un vuelo salió hace poco llevando a algunos peruanos, pero no a todos. Necesitamos salir de Chile porque tenemos familias, algunos ya no tienen más recursos. La mayoría se quedó sin trabajo y es por eso que quieren retornar a Perú”, concluyó.