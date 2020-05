Ministro Mañalich: “Tenemos que buscar establecer una relación de mucha mejor confianza entre la ciudadanía y los agentes del Estado”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, sostuvo en una entrevista con La Tercera que “la falta de confianza recíproca nos jugó una mala pasada en la lucha contra la pandemia” del Covid-19.

Consultado por el tema durante el balance de hoy, la autoridad insistió en que “yo señalé a un matutino que efectivamente que el contexto sociopolítico en el cual parte esta terrible pandemia en nuestro país, con su primera amenaza el 31 de diciembre pasado, nos sorprende o llega en un momento en que las confianzas públicas, políticas, comunitarias, están bastante fracturadas“.

“Específicamente, hay una situación de falta de confianza en el Estado o en la autoridad o en los agentes políticos, todos, incluyendo por supuesto el Parlamento“, añadió.

En ese sentido, “ese clima nos ha jugado en contra y ha obligado, por ejemplo, en el contexto de llamar a medidas generales que no se hagan fiestas clandestinas, que la gente use distanciamiento social, en fin todas aquellas medidas generales que son cruciales a la hora de mantener el control de esta cuarentena, no han sido bien adoptada. Respondo por la responsabilidad comunicacional o de convencimiento que a nosotros nos compete“.

“Es por eso que tenemos que buscar establecer una relación de mucha mejor confianza entre la ciudadanía y los agentes del Estado para que verdaderamente venzamos esta terrible epidemia que nos afecta, sin esa colaboración, tener más camas, tener más respiradores, como ha demostrado la primera potencia mundial no es suficiente, se requiere que yo entienda que mi actitud como persona concreta influye en todos”, sostuvo.