Aduana sanitaria de Pichidangui devuelve unos 160 vehículos en la Región de Coquimbo

La Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, dio a conocer una de las cifras más altas en cuanto al control de ingreso a la zona en la Aduana Sanitaria de Pichidangui.

“Sólo en Pichidangui efectuamos 3.200 controles vehiculares, que es aproximadamente la cantidad normal de fiscalizaciones desde que empezó la emergencia. Y desde aquí impedimos el acceso a 164 vehículos, que corresponde a la mayor cantidad de autos devueltos desde que instalamos la aduana”, informó Pinto.

En dicha aduana se dieron largos momentos de espera durante la noche del jueves, debido a la cantidad de vehículos que trataban de cruzar hacia la región.

En este sentido, la autoridad regional enfatizó que “si existe una mayor afluencia o atochamientos, pedimos paciencia, porque no pasaremos por alto ninguna de las medidas y no dejaremos de controlar a ninguna persona que intente cruzar a la región. Sólo ingresarán aquellas que cuenten con todos los papeles y permisos, y especialmente, aquellas que se encuentran con buena salud y no con síntomas o sospechas de estar contagiadas con coronavirus”.

Los automóviles fueron devueltos porque no tenían su pasaporte sanitario, ni los papeles necesarios para cruzar hacia la región, y también porque se le detectaron síntomas sospechosos asociados al coronavirus.

Adicionalmente, la intendenta señaló que en la Aduana Sanitaria de La Higuera, el último informe arrojó que fueron devueltos 14 vehículos.

“Aquí efectuamos 1.138 controles vehiculares. En total han sido fiscalizados más de 8 mil autos en esta primera semana de funcionamiento de la aduana al norte de la región. Recalcar que sólo pueden ingresar a la región los vehículos y pasajeros que acrediten residencia en la región, que tengan permiso médico o vengan por asuntos laborales”, agregó el seremi de Salud local, Alejandro García.

Agencia Uno