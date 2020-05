“Izkia Siches encuentra todo malo; ella está más bien trabajando por una candidatura política”

Otro de los temas abordados por Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, en diálogo con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, fue la crisis sanitaria que vive Chile a causa del coronavirus. “El mejor antídoto es que la gente tenga responsabilidad, autocuidado y que se queden en las casas. Nosotros integramos el comité de abastecimiento con los comerciantes de la feria, de Lo Valledor, el ministro de Agricultura“, sostuvo.

El líder del gremio transportista, además, criticó a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Sichez. “Uno la ve en la televisión y todo lo encuentra malo, todo. Ella está más bien trabajando por una candidatura política; después está el alcalde (Daniel) Jadue que dice que en Cuba hay una vacuna antipandemia, entonces uno se pregunta ¿hasta cuándo se miente y se critica? Si este es un papel de todos los chilenos, el Parlamento, los políticos, dirigentes gremiales, alcaldes; tenemos que estar como un solo hombre para que, en conjunto, trabajemos, ayudemos a los más pobres y salgamos fortalecidos de esta grave situación de salud”, expresó.

Pérez también abordó el complejo escenario económico que vendrá posterior al Covid-19 y deslizó otro cuestionamiento, esta vez, dirigido hacia el Frente Amplio. “Luego viene una pandemia económica, una cesantía y vienen estos asistémicos que dicen que se van a bajar la mitad del sueldo, pero resulta que los pillaron, son mentirosos. Ellos junto con otros están esperando que volvamos a una normalidad y digan que el sistema de libre mercado, de los ricos, es muy malo. Entonces van a proponer que todo se estatice, que los fondos de los chilenos pasen al Estado para tirarle las manos”, dijo.

“A mí me han quemado tres camiones en el sur, en el norte han sido siete (camiones) para robarle el combustible. Si este Gobierno hubiese tenido en un supermercado 50 militares armados, llega una turba de 300 personas para asaltarlo y mueren 100 personas. ¿ A quiénes estarían acusando de crímenes de lesa humanidad? Seamos serios. Todos criticamos al Presidente Sebastián Piñera, pero le ha tocado duro y no es que yo lo defienda. Soy gremialista, defiendo a mi gremio. Efectivamente no hay Estado de Derecho en La Araucanía, deberíamos entregar un poder real para que las Fuerzas Armadas y Carabineros actúen”, finalizó Pérez.