Autoridades de Salud señalan que ocupación de camas críticas asciende a 78% a nivel nacional

Al día de hoy se registraron 1.886 nuevos casos de personas con COVID-19, de los cuales, 1.573 son con síntomas propios de la enfermedad, y 313, son PCR positivos sin síntomas El total acumulado a la fecha es de un total de 41.428 casos.

De ese número, 18.014 ya se han recuperado de la infección, y 23.414 personas se encuentran activas.

La autoridad indicó que durante las últimas 24 horas, fallecieron 27 personas, aumentando así la cifra de decesos a 421.

Respecto a los pacientes hospitalizados, 751 personas se encuentran en Unidad de Cuidados Intensivos, de las cuales, 624 están conectadas a respirador mecánico y 127 pacientes presentan una situación crítica de salud.

Se informó, además, que se encontraban disponibles en la red asistencial 414 ventiladores mecánicos, a los que se suman los 218 que llegaron ayer.

En cuanto a la capacidad diagnóstica, se informaron por parte de los laboratorios 8.813 exámenes PCR, totalizando 350.325 a nivel nacional a la fecha.

El subsecretario Zúñiga señaló que “las cifras de hoy de contagios, es más baja que las de otros días, pero no marcan ninguna tendencia. Es más, podría ser reflejo de que los laboratorios entregaron menos resultados. Por eso hacemos un llamado a apurar los análisis”.

Añadió que se incorporó a la red de laboratorios el Hospital Félix Bulnes, el que comenzará a analizar test de PCR con una capacidad de 600 muestras diarias, al que se sumarán los hospitales de Castro y Quilpué.

Estado de la red integrada

El subsecretario de Redes Asistenciales señaló que “la ocupación nacional de camas críticas asciende a un 78%. Hizo especial mención a que ayer llegaron al país 218 ventiladores nuevos, que se sumarán a este esfuerzo de aumentar las camas críticas; disponiendo hoy de 414 ventiladores”.

Asimismo, agradeció el trabajo del personal de Salud de la Posta Central, “ese recinto hospitalario pasó de “24 a 58 camas con equipos de ventilación mecánica. En tanto, el Hospital de Iquique, pasó de 9 a 21, y se integran al equipo de profesionales, 2 médicos internistas y tres enfermeras UCI provenientes de la Armada”, agregó.

Cuidados en la cuarentena

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, coincidieron en hacer un llamado al país a respetar la cuarentena cuando hoy existen 38 comunas de la Región Metropolitana, además de las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, Antofagasta y Mejillones, que suman más de 6,5 millones de personas.

La subsecretaria Paula Daza, señaló “la cuarentena que cada uno de ustedes está haciendo en estos momentos, se trata sin duda del más grande desafío que estamos enfrentando en nuestra historia sanitaria. Es un momento difícil, no cabe duda, sin embargo es el momento en que todos tenemos que estar unidos. Quiero decir que nuestro Gobierno no ha descansado ni un minuto, en tomar todas las medidas que sean necesarias para contener esta pandemia y no va a descansar ni un día, para apoyarlos frente a la situación difícil que se nos viene».

Al respecto, la autoridad indicó que a la fecha, se han realizado 2.700.000 fiscalizaciones y se han cursado 5 mil 200 sumarios. “Sin embargo, no podemos tener un fiscalizador en cada esquina, por la tanto a gente conscientemente debe respetar las medidas de la autoridad sanitaria”, agregó.