Rechazan propuesta del MOP para uso de aguas de Laguna del Maule por parte de Enel

El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta, senador Juan Castro (RN), cuestionó el acuerdo anunciado por el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, respecto del uso de las aguas de la Laguna del Maule por parte de Enel.

A juicio del parlamentario, “la medida sigue perjudicando a los agricultores maulinos al no respetarse el acuerdo de 1947 entre la empresa eléctrica y el Fisco, que establece que la prioridad de uso de la laguna es el riego, y solo se puede utilizar el recurso hídrico para generación eléctrica en caso de excedentes”.

El ministro Moreno explicó a un medio de comunicación regional que “el acuerdo se sustenta en que las aguas que está extrayendo Enel de Laguna del Maule quedarán almacenadas en el lago Colbún para que sean utilizadas durante la próxima temporada de riego 2020-2021 (…)”.

En ese contexto, el secretario de Estado adelantó que se habría configurado la solución del problema, pues no se perdería más el agua para riego, que se embalsaría en Colbún y quedaría disponible para cuando los regantes lo estimen conveniente.

La polémica surgió en el marco de la extracción de aguas de la Laguna del Maule, pese a la sequía y el decreto de escasez dictaminado para las 30 comunas de la región. El convenio que dio luz verde a dicha acción involucra a los ministerios de Agricultura y Obras Públicas, este último a través de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), la Junta de Vigilancia del Río Maule y las empresas Enel y Colbún.

Castro señaló no estar de acuerdo con la medida adoptada, aludiendo a que “se sigue perjudicando a los agricultores maulinos al no respetarse el acuerdo de 1947 entre Enel y el Fisco, el cual dice que la prioridad de las aguas de la Laguna del Maule es el riego, y solo se puede utilizar el recurso hídrico para generación eléctrica en caso de existir excedentes.”

Asimismo, añadió que “la Junta de Vigilancia no tiene ninguna facultad para tomar esta decisión y la DOH tampoco. Aquí lo que se tiene que hacer es respetar el convenio del 47 y eso no se está haciendo y, además, se está incluyendo a Colbún, que es una empresa privada”.

El senador RN indicó que “los agricultores de la zona me han dicho que no están de acuerdo y que se siguen sintiendo pasados a llevar. Y eso se tiene que saber. Enel no puede seguir sacando agua de la Laguna del Maule, esa es la única solución”.

El presidente de la Comunidad de Aguas Canal Álamo y director de la Asociación Canal Maule, Enrique Oltra, aseveró que se deberían cerrar las compuertas de la Laguna del Maule.

“Lo importante es que las aguas que Enel está desembalsando de la laguna, autorizada por la DOH -administradora de la Laguna del Maule- y en este caso por el director nacional, Claudio Darrigrandi, son ilegales. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esta acción, porque significa validar un extracción ilegal de aguas que son de riego y que están embalsadas en la Laguna del Maule”, explicó.

Finalmente, sentenció que “no hay excedentes, no hay sobrantes eventuales, por lo tanto esas aguas que está extrayendo Enel, autorizado por la DOH, son de riego, no son de generación, por lo que se deberían bajar las compuertas”.