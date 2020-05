Diputada Pérez insiste y denuncia cobros abultados en cuentas de servicios básicos

La diputada Joanna Pérez insiste en denunciar cobros abultados en cuentas de servicios básicos durante la pandemia del Covid-19 que actualmente enfrenta el país. La parlamentaria por la región del Biobío señaló que “hay empresas que buscan abusar y mantener los abusos hacia sus clientes y usuarios, especialmente cuando lo están pasando muy mal”.

“Aquí las empresas que prestan servicios básicos, como las eléctricas, están cobrando abultadamente las cuentas mes a mes. Sobrepasando casi al doble lo que es el consumo normal, toda vez que no están enviando personal a tomar el registro del consumo y por tanto utilizan este argumento para duplicar estas cuentas”, explicó la diputada.

“Yo pediré reunión con el Superintendente para conocer el detalle de todas estas denuncias, para ponerle en antecedentes de las denuncias que yo dispongo, pero por sobre todo para que se aplique el máximo rigor de la ley y de multas a estas empresas de manera que deban devolver los recursos con los que han abusado de los clientes”, agregó Pérez.

“Esto no puede ser y menos en pandemia, por eso era tan necesario legislar sin letra chica, sin acuerdos parciales como lo quiere hacer el Gobierno, dejando afuera a muchas personas de estos servicios y de un cobro adecuado al consumo, y no abultándolos como siguen haciéndolo las empresas eléctricas y otras empresas de servicios de agua, gas, telefonía e internet”, sentenció.

Al finalizar, Pérez solicitó que el Gobierno fiscalice “de sobremanera” en estas materias.